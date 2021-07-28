Кількість госпіталізацій в Україні зросла за добу в два рази - свіжі дані по COVID-19

В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус за добу. За 27 липня, вівторок, захворіли 717 осіб. Інфіковані 36 дітей і 97 медпрацівників. Кількість людей, госпіталізованих з COVID-19 зросла в порівнянні з попереднім днем практично у два рази.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Телеграм.
За минулу добу:
Напередодні, за 26 липня, в лікарню з коронавірусом потрапили 266 осіб.
Також за вівторок зробили 46 244 тестів.
Кількість протестованих людей:
Найбільшу кількість нових випадків виявили в Києві - 189 заражень. Серед областей України в лідерах - Донецька (70), Запорізька (53), Одеська (47) і Херсонська (43).
Найменшу кількість заражених коронавірусом за вівторок виявили в Кіровоградській (2) і Закарпатській (4) областях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що штам "Дельта" коронавірусної інфекції забрав в Україні життя однієї людини.