Кількість госпіталізацій в Україні зросла за добу в два рази - свіжі дані по COVID-19

В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус за добу. За 27 липня, вівторок, захворіли 717 осіб. Інфіковані 36 дітей і 97 медпрацівників. Кількість людей, госпіталізованих з COVID-19 зросла в порівнянні з попереднім днем практично у два рази.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Телеграм.

За минулу добу:

госпіталізовані - 507 осіб

летальних випадків - 15

одужали - 459 осіб.

Напередодні, за 26 липня, в лікарню з коронавірусом потрапили 266 осіб.

Також за вівторок зробили 46 244 тестів.

Кількість протестованих людей:

методом ПЛР - 20 673

методом ІФА - 8 592

експрес-тестами - 16 979.

Найбільшу кількість нових випадків виявили в Києві - 189 заражень. Серед областей України в лідерах - Донецька (70), Запорізька (53), Одеська (47) і Херсонська (43).

Найменшу кількість заражених коронавірусом за вівторок виявили в Кіровоградській (2) і Закарпатській (4) областях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штам "Дельта" коронавірусної інфекції забрав в Україні життя однієї людини.