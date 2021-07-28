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Середа, 28.07.2021
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Вистачить усім охочим: до кінця року Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer

Вистачить усім охочим: до кінця року Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer
Оновлено 14:43 Сьогодні Телеграф DW

В Україні до кінця 2021 року привезуть 47 мільйонів вакцин від коронавірусу, 20 мільйонів з яких - Pfizer.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 липня.

Вакцини будуть закуповувати за кошти держбюджету від різних фірм.

"Цієї кількості вакцин буде досить, щоб виконати завдання по повній вакцинації більшості дорослого населення вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ", - говорить Шмигаль.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як 16 липня у київському Міжнародному виставковому центрі в пункті вакцинації люди відмовлялися приймати вакцину Comirnaty компаній Pfizer / BioNTech.

Нагадуємо про те, що вчені порівняли Pfizer і CoronaVac - виявилося, що у людей, прищеплених американською Pfizer, виявили в 10 разів більше антитіл, ніж у щеплених CoronaVac.

Також глава українського Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, скільки українців захворіють на коронавірус після повного курсу вакцинації від даної хвороби.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Вакцинация, Pfizer, Коронавірус, COVID.
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