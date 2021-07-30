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П'ятниця, 30.07.2021
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В Україні з понеділка почнуть вакцинувати школярів

В Україні з понеділка почнуть вакцинувати школярів
Оновлено 13:24 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

В Україні з 2 серпня почнуть вакцинувати підлітків віком від 12 років, які мають відповідний медичний висновок від лікаря або ж при виїзді за кордон.

Про це 30 липня "ТСН" повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузин.

Медик каже, що для вакцинації школярів будуть використовувати тільки Pfizer.

"Наказ підписаний на цьому тижні, і, по суті, від наступного це можна буде зробити", - заявив Кузін.

Також він розповідає, що вакцинувати будуть тільки тих підлітків, які мають до цього лікарські показання. Наприклад, за наявності важких соматичних захворювань.

Крім того, школярі, які виїжджають за кордон, теж зможуть отримати щеплення від коронавірусу.

Головний санлікар зазначив, що для вакцинації підлітків медики створили чіткий алгоритм, якого потрібно буде дотримуватися.

"Є чітка інструкція, як це треба робити - такій дитині повинно бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком вона може прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформлюється педіатром", - зазначив Кузин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 липня в Україні почався п'ятий етап вакцинації і тепер щеплення доступні всім від 18 років.

Нагадуємо, що в США для залучення людей до прийняття вакцини готові платити кожному по 100 доларів.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Вакцинация, Підлітки, Коронавірус, Covid-19, Pfizer-BioNTech.
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