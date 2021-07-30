Як збільшити шанси дитини вижити в автокатастрофі? Поради доктора Комаровського

Лікар-педіатр, письменник і телеведучий Євген Комаровський розповів як уберегти дитину від травм під час автоаварії.
Про це він написав у Інстаграм.
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За словами Комаровського неправильна експлуатація крісел призводить до травм у дітей під час ДТП.
Для того, щоб мінімізувати ризики:
За перше півріччя 2021 роки кількість аварій зросла практично на 20% в порівнянні з аналогічним періодом 2020. За 6 місяців сталося майже 86, 5 тисяч ДТП на дорогах України. З них майже 10,5 тисячі - із загиблими або травмованими.
Серед загиблих є неповнолітні, які через недогляд батьків або трагічну випадковість стають жертвами ДТП. У липні Україна сколихнула загибель 11-річного хлопчика на Львівщині, якого п'яний батько посадив за кермо. Також напередодні "Телеграф" писав, що в аварії на Черкащині загинула 12-річна дівчинка і її батьки.