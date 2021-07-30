Як збільшити шанси дитини вижити в автокатастрофі? Поради доктора Комаровського

Лікар-педіатр, письменник і телеведучий Євген Комаровський розповів як уберегти дитину від травм під час автоаварії.

Про це він написав у Інстаграм.

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За словами Комаровського неправильна експлуатація крісел призводить до травм у дітей під час ДТП.

Для того, щоб мінімізувати ризики:

необхідно дотримуватися правил дорожнього руху

при установці дитячого крісла необхідно строго слідувати інструкції виробника

пристібати дитину потрібно так, щоб вона не могла звільнитися від ременів самостійно

автокрісло має відповідати параметрам дитини - віку, зросту і вазі

при поїздках в таксі уточнюйте тип крісла і чи підійде воно дитині

всі пасажири повинні бути пристебнуті, щоб в разі аварії не травмувати малюка.

За перше півріччя 2021 роки кількість аварій зросла практично на 20% в порівнянні з аналогічним періодом 2020. За 6 місяців сталося майже 86, 5 тисяч ДТП на дорогах України. З них майже 10,5 тисячі - із загиблими або травмованими.

Серед загиблих є неповнолітні, які через недогляд батьків або трагічну випадковість стають жертвами ДТП. У липні Україна сколихнула загибель 11-річного хлопчика на Львівщині, якого п'яний батько посадив за кермо. Також напередодні "Телеграф" писав, що в аварії на Черкащині загинула 12-річна дівчинка і її батьки.