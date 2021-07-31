Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"

Коронавірус штаму "Дельта" може частково нівелювати досягнення людства в боротьбі з пандемією. До такого висновку прийшла Всесвітня організація охорони здоров'я, інформує агентство Reuters.

Відзначається, що число заражень Covid-19 за останній місяць зросло на 80%. Водночас смертність в Африці, де щеплення отримали лише 1,5%, зросла на 80%. За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса, світові досягнення в боротьбі з ковідом знаходяться під загрозою на тлі перевантаженості системи охорони здоров'я в багатьох країнах.

У ВООЗ підкреслюють, що штам Дельта вже встиг проявити себе в 132 країнах і на сьогодні це - найбільш гострий прояв Covid-19. При цьому в організації запевняють, що всі вакцини, схвалені нею, дають досить сильний захист від серйозних наслідків і госпіталізації, в тому числі в разі зараження "Дельтою".

Також в ВООЗ додають, що "Дельта" передається на 50% активніше, ніж інші штами SARS-CoV-2, з якими людство має справу останні півтора року.

Як раніше писав "Телеграф", згідно із заявою вчених з США, третя вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech може забезпечити сверхзахист проти штаму "Дельта".