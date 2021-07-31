За добу - 916 нових випадків: опубліковано статистику по Covid-19 в Україні за 30 липня

За добу 30 липня 2021 в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед виявлених випадків - 61 дитина і 43 медпрацівники, повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я України.

Відзначається, що в цілому за минулу добу госпіталізували 486 осіб; летальних випадків - 15; видужали - 510.

За весь час пандемії в Україні кількість хворих досягла 2 млн 252 тис. 785 осіб. Одужали 2 млн 186 тис. 863 людини. Померли 52 945 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

Як раніше писав "Телеграф", коронавірус штаму "Дельта" може частково нівелювати досягнення людства в боротьбі з пандемією. До такого висновку прийшла Всесвітня організація охорони здоров'я.