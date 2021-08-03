Чи спричинить штам "дельта" новий сплеск коронавірусу в Україні? Що кажуть лікарі

В Україні заговорили про вірогідність чергового сплеску коронавірусу: у гіршому випадку це станеться вже в серпні, у кращому – в середині вересня. Головний лікар одного з медичних центрів Львова, медичний блогер Тарас Жиравецький у бесіді з виданням "Телеграф" пояснив, що ситуація з Covid-19 в нашій країні буде залежати насамперед від рівня госпіталізації.

Щодо кількості нових випадків, зазначає лікар, загрозливої динаміки не спостерігається. Тоді як кількість госпіталізацій в останній тиждень сягала 500 осіб на добу.

"Така кількість госпіталізованих - це орієнтовно 5% тих людей, які заразилися 12-14 днів до того. Тобто за два тижні перед тим приблизно 10 тисяч людей були інфіковані, з них 500 – потрапили на стаціонарне лікування. Тоді ми розуміємо, що це достатньо багато випадків, число госпіталізацій почало трохи рости", - розповідає Жиравецький.

На думку медика, у прогнозі щодо епідеміологічної ситуації в Україні слід орієнтуватися саме на показник хворих, які потрапили до лікарень. За прогнозом лікаря, якщо кількість госпіталізованих підвищуватиметься до 800-1000 осіб на добу, це буде свідчити про ймовірний початок нової хвилі.

"Якщо кількість госпіталізацій буде різко наростати, в 2-3 рази, то ми будемо говорити про початок нової хвилі. Й можливо одразу – про введення обмежувальних заходів", - пояснює медик.

Жиравецький додає, що за останній місяць стрімкий стрибок нових випадків Covid-19 стався, наприклад, у Великобританії чи Росії. В Україні такого не спостерігається.

"Близько 40% осіб в Україні вже перехворіло і має природній захист. Тож є ймовірність, що нова хвиля в нашій країні не набиратиме обертів так швидко. Але поки що робити однозначних висновків не слід, - наголошує лікар. - Штам "Дельта" в Україні є, "британський" - збавив обороти. Тож поки що всі в очікуванні".

Вакцинація, зазначає експерт, не стане різким бар’єром у протидії новому спалаху. Адже щеплення проти коронавірусу не гарантує зменшення нових хворих, але запобігає госпіталізаціям та летальним випадкам. Однак медик закликає вакцинуватися тих, хто перебуває у зоні ризику, задля того, щоби не опинитися в стаціонарі. Про зменшення важких випадків і летальності завдяки вакцинній кампанії свідчить, за словами лікаря, остання статистика у Франції, Іспанії чи Великобританії.

Також Жиравецький заспокоює, що наша медична система вже більш підготовлена до ускладнення ситуації з Covid-19.

Як раніше повідомлялося, в Україні можуть ввести ряд обмежень для тих, хто не вакцинувався. Це може стосуватися сфери транспорту, підприємств громадського харчування, комерційних і комунальних структур.