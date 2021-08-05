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Четвер, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Вже півтори сотні випадків: де в Україні найвищий рівень зараження штамом "Дельта"

Вже півтори сотні випадків: де в Україні найвищий рівень зараження штамом "Дельта"
Оновлено 12:45 Сьогодні Телеграф

За кілька тижнів кількість виявлених випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта" зросла з 17 до 147. При цьому в Україні продовжує зростати кількість випадків COVID-19 щодня.

Про поширення дельта-штаму коронавірусу розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузин в ефірі Українського радіо.

Епіцентрами штаму коронавірусу "Дельта" в Україні поки є Волинська, Одеська, Тернопільська області, Чернівці та Київ - там виявили найбільшу кількість випадків.

За словами Кузіна, штам "Дельта" частіше вкладає людей в лікарні, ніж звичайний варіант коронавірусу. Крім цього - набагато швидше поширюється.

В протидії "Дельті" Мінзрав сподівається на вакцинацію:

"Вакцинація захищає від "Дельти". Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть при спалаху "Дельти" в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні та країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров'я", - зазначив Кузин.

Спалах коронавірусу в МОЗ очікують до кінця вересня.

Раніше "Телеграф" писав чим симптоми штаму "Дельта" відрізняються від інших типів коронавірусу.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

МОЗ, Delta, Ігор Кузін, Коронавірус, COVID-19 Коронавирус.
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