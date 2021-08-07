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Субота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Вакцинація не менше 80% персоналу: як нове обмеження МОЗ впливатиме на роботу шкіл і університетів

Вакцинація не менше 80% персоналу: як нове обмеження МОЗ впливатиме на роботу шкіл і університетів
07:00 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

Напередодні нового навчального року Міністерство охорони здоров’я ввело для освітніх закладів нову вимогу: всім навчальним закладам дозволяється працювати очно в "червоній", "помаранчевій" і "жовтій" зонах карантину лише за умови 80% вакцинованого від Covid-19 персоналу. "Телеграф" з’ясував, як цю норму сприйняли педагоги і батьки.

У відповідь на журналістський запит у МОЗ нам розповіли, що уже понад 50% освітян отримали хоча б одне щеплення проти Covid-19. Зауважимо, що з початку кампанії з вакцинації всього проведено понад 6,2 млн щеплень.

У міністерстві запевнили, що в Україні є вакцини та достатньо потужностей медичної системи, щоб забезпечити вчасне щеплення всіх охочих освітян. Триває 5-й етап вакцинації від коронавірусу, що дозволяє отримати щеплення всім охочим. Проте низка вразливих груп, у тому числі освітяни, залишаються для МОЗ у пріоритеті.

В Україні почнуть вакцинувати школярів

Міністерство охорони здоров’я закликало всіх, зокрема й працівників освіти - скористатися своїм правом на безпечне та ефективне щеплення від Covid-19 та захистити себе і людей навколо.

"Якщо ви ще не щепилися - зверніться до свого роботодавця. Ми закликаємо керівників освітніх закладів подбати про своїх співробітників та вакцинуватися від коронавірусної хвороби якомога швидше, до початку навчання, - заявили в МОЗ. - Вакцинація залишається найважливішим інструментом запобігання тяжкому перебігу хвороби або смертей, а також боротьби з пандемією. Тільки так освітяни знову зможуть повернутись до звичного життя і викладання".

Як пояснили в МОЗ, нова норма – це карантинний захід, покликаний мінімізувати поширення коронавірусної хвороби, зокрема штаму "Дельта", який вже циркулює країнами заходу Європи. Також, зазначили у міністерстві, це допоможе захистити тих освітян, які через медичні протипокази не можуть отримати вакцину.

У відповідь на запит "Телеграфу" в Міністерстві освіти та науки повідомляють, що передбачено алгоритм запису та проведення вакцинації. Так, списки охочих вакцинуватись формують керівники закладів освіти, далі їх надають департаментам управління освітою на місцях, ті - департаментам охорони здоров’я. Після цього регіональні координатори інформують про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу для щеплення колективу.

Думка шкільного вчителя

Як розповів нам кандидат технічних наук, викладач однієї зі столичних шкіл Сергій Фесенко, він вакцинувався ще на початку літа та почуває себе добре. На його думку, школярі та студенти будуть трішки залежними від нововведення МОЗ.

"Але як показав досвід минулого навчального року, школярі набагато легше, а деякі взагалі безсимптомно переносять хворобу. В цілому, я вважаю, у випадку локдауну бажано уникнути очних занять", - говорить кандидат наук.

Щодо того, чи може така норма з вакцинації у школах поставити під загрозу навчальний рік, зазначає: "Я думаю, що може. Цілком ймовірно, що це лише пришвидшить оголошення карантину та повернення до дистанційного навчання".

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Натомість Фесенко переконаний, що в будь-якому разі це обмеження актуальне, адже школи, колективи яких свідомо ставляться до вакцинації, будуть готові та зможуть навіть під час локдауну спокійно продовжувати навчання дітей.

Думка викладача вишу

Викладачка в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Наталя Нечаєва в коментарі виданню зазначила, що студенти і співробітники мріють розпочати навчальний рік у звичному режимі, а не дистанційно.

"Онлайн-робота влаштовує вкрай малу кількість викладачів. Ми не були до цього готові технічно, ментально. Так, всі швидко перебудувалися, але цього недостатньо. Інструментарій досить обмежений. І якщо гуманітарії ще викручувалися, то медикам, фізикам і хімікам було важче", - каже педагог.

Крім того, зросли витрати на комунальні послуги та зв'язок, оскільки доводилося постійно бути вдома. Деяким педагогам і зовсім проблематично було вести лекції поза університетом. Наприклад, в однокімнатній квартирі потрібно організовувати умови праці не тільки для викладача-дружини, а й для чоловіка, який через карантин працює дистанційно, дитини-школяра, котра "ходить" на уроки в Zoom.

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Як зазначає Нечаєва, викладачам під час карантинів довелося спілкуватися з "рибами, квітами, буквами і фотографіями". Та й студентам не вистачало живого спілкування з однокурсниками і педагогами. Тому, за словами викладача, багато педагогів зважаться на щеплення, якщо це дозволить запустити повноцінний навчальний процес.

Сама викладачка перехворіла на коронавірус рік тому. Вакцинуватися поки що не планує, оскільки тест показав, що її імунітету до вірусу ще достатньо.

Думка батьків

Оксана Козлова, мама харківських школярів, побоюється, що правило з вакцинації вчителів може привести до перебоїв у навчальному році.

"Дуже дивна норма, яка порушує і права вчителів, і права дітей. Я вважаю, що щеплення - справа добровільна. Змушувати не можна, а цей захід - примус. Тому цілком можливо, що нас чекатиме онлайн-навчання, а цього не хотілося би", - говорить вона.

За її словами, їй все одно, буде у вчителя щеплення чи ні.

"Ми ж можемо підчепити цей вірус у будь-якому іншому місці, поза межами школи", - пояснює харків'янка.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Все по темі:

Школи, Освіта, Коронавірус, Університети, Навчальний рік, Карантин в Україні, вакцинація в Україні, вакцинація від Covid-19.
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