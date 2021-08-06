Бразилія відмовляється приймати мільйони доз вакцини Супутник V: в чому причина

У Бразилії після довгих узгоджень і ліцензувань російської вакцини проти коронавірусу під назвою "Супутник V", вирішили взагалі поки що відмовитися від постачання препарату.

Про це в четвер, 5 серпня, повідомляє "ТААС".

Спочатку планувалося, що перші партії російського препарату повинні були надійти до Бразилії у квітні, проте через перешкоди з боку Національного агентства з санітарного нагляду, вакцина не пройшла процедуру ліцензування.

Через це бразильці не дозволили використовувати "Супутник V" у рамках Національного плану з імунізації.

Також відомо, що Бразилія ще раніше попереджала Росію про намір розірвати контракт на постачання вакцини.

Причиною стало те, що в Москві не змогли надати необхідні дані про препарат.

Про вакцину "Супутник V" відомо, що навіть росіяни не хочуть нею вакцинуватися - тільки 35% громадян дали згоду.

У Словаччині також не було охочих вакцинуватися російським препаратом, тому більш ніж половину партії повернули назад.

Небажання робити щеплення цією вакциною можна обґрунтувати тим, що "Супутник V" не пройшов усіх етапів клінічних випробувань, а в ВООЗ його так і не прийняли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що громадяни Аргентини, вакциновані першим компонентом російської вакцини "Супутник V", кілька місяців не могли отримати другий компонент через затримку постачання.

Нагадуємо, що 27 квітня, члени правління фармрегулятора Бразилії Anvisa одноголосно вирішили відмовити в допуску в країну російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" через "ризики" і "серйозні дефекти".