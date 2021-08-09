Скачать
Понеділок, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі
Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон
Опадів не чекайте: наступного тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон
Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді
Українка Магучіх потрапила в скандал через фото з росіянкою на Олімпіаді

Якщо грецького алфавіту не вистачить: в ВООЗ придумали, як називати нові штами коронавірусу

Якщо грецького алфавіту не вистачить: в ВООЗ придумали, як називати нові штами коронавірусу
02:28 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У Всесвітній організації охорони здоров'я, схоже, не дуже оптимістично дивляться на подальші перспективи розвитку епідемії коронавірусу в світі, оскільки вже задумалися над тим, як назвати нові штами в разі, коли закінчаться літери грецького алфавіту.

Як розповіла технічний керівник ВООЗ Марія Ван Керкхове в інтерв'ю The Telegraph, якщо таке станеться, то нові штами SARS-CoV-2, швидше за все, будуть іменуватися назвами сузір'їв.

"Ми дійсно розглядаємо варіант з назвами сузір'їв", - сказала вона.

За її словами, в ВООЗ також замислювалися про те, щоб називати нові штами іменами давньогрецьких богів і богинь.

Як відомо, ВООЗ називає штами коронавірусу грецькими буквами, щоб не допустити дискримінації по відношенню до країн, де їх вперше виявили.

Як повідомлялося раніше, в Україні вже п'ять областей виходять за норми "зеленої зони".

Разом з тим, соціолог Ілля Дробчак припустив, що пік нової хвилі в Україні настане в середині осені.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 34

Все по темі:

ВООЗ, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нечуваний прольот на Олімпіаді. Вище нас - купа зовсім не гігантів у світі спорту, а країн, де живуть за коштами
02 Європа до 2035 року повністю позбавиться бензинових і дизельних авто: Чи допоможе це відновити екологію?
03 Помер український продюсер і журналіст Дмитро Харитонов
04 Україна використала всі природні ресурси на цей рік і почала "жити в борг"
05 Ще один російський репер оскандалився в Україні з "російським" Кримом (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Масове цькування&quot;: як в РФ відреагували на &quot;срібло&quot; у груповій гімнастиці
"Масове цькування": як в РФ відреагували на "срібло" у груповій гімнастиці
Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні
Понад шість сотень нових хворих COVID-19 за добу в Україні
На свободу вийшли обвинувачені у викраденнях і вбивстві євромайдановців (фото)
На свободу вийшли обвинувачені у викраденнях і вбивстві євромайдановців (фото)
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 серпня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся