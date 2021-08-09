Якщо грецького алфавіту не вистачить: в ВООЗ придумали, як називати нові штами коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я, схоже, не дуже оптимістично дивляться на подальші перспективи розвитку епідемії коронавірусу в світі, оскільки вже задумалися над тим, як назвати нові штами в разі, коли закінчаться літери грецького алфавіту.

Як розповіла технічний керівник ВООЗ Марія Ван Керкхове в інтерв'ю The Telegraph, якщо таке станеться, то нові штами SARS-CoV-2, швидше за все, будуть іменуватися назвами сузір'їв.

"Ми дійсно розглядаємо варіант з назвами сузір'їв", - сказала вона.

За її словами, в ВООЗ також замислювалися про те, щоб називати нові штами іменами давньогрецьких богів і богинь.

Як відомо, ВООЗ називає штами коронавірусу грецькими буквами, щоб не допустити дискримінації по відношенню до країн, де їх вперше виявили.

Як повідомлялося раніше, в Україні вже п'ять областей виходять за норми "зеленої зони".

Разом з тим, соціолог Ілля Дробчак припустив, що пік нової хвилі в Україні настане в середині осені.