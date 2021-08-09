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У МОЗ заговорили про продовження карантину

У МОЗ заговорили про продовження карантину
Оновлено 23:08 Пн, 9 Серпень 2021 Телеграф

В Україні адаптивний карантин може бути продовжений ще на два місяці.

Про це розповів журналістам глава МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Він нагадав, що в даний час карантин в Україні діє до кінця літа. Однак, з урахуванням досвіду європейських країн, МОЗ рекомендуватиме Кабінету міністрів продовжити його ще на два місяці.

Також Ляшко торкнувся теми освітнього процесу в умовах карантину.

За його словами, якщо країна продовжить залишатися в "зеленій зоні", то і навчальний рік почнеться без будь-яких додаткових карантинних обмежень. Але якщо окремі області почнуть переходити в "жовту зону", то навчальному закладу дозволять роботу в звичайному режимі лише в разі, якщо в ньому буде нараховуватися не менше 80% вакцинованих педагогів.

Як повідомлялося раніше, соціолог Ілля Дробчак розповів "Телеграфу", що пік епідемії коронавірусу в Україні варто очікувати в середині осені.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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МОЗ, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавірус, Covid-19.
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