Паніка передчасна: людей заспокоїли з приводу нового "більш смертоносного" штаму COVID-19

Йота-штам коронавірусу, виявлений в США, вже встиг всіх налякати інформацією, що він більш смертоносний серед літніх людей. Але насправді він не такий небезпечний, як індійський варіант коронавірусу "Дельта" і не викликає серйозних захворювань.

Про це в середу, 11 серпня, повідомив експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керховена під час брифінгу в Женеві.

"Попередні дані, отримані із Нью-Йорку, свідчать про те, що цей варіант ("Йота"- ред.) не призводить до важчих захворювань і серйознішого спалаху заражень", - сказала Керховена.

Також вона заявила, що зараз в районах США починає домінувати варіант "Дельта", хоча раніше більшість випадків були пов'язані з "Йота".

"Таким чином, варіант "Дельта ", здається, переважає над варіантом "Йота", - говорить експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у щепленому на 55% Ізраїлі повернули обов'язкове носіння маски на вулиці через штам "Дельта".

Нагадуємо, що в серпні стало відомо, коли в Україні буде пік епідемії COVID-19.