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П'ятниця, 13.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Чи ефективна вакцина від COVID-19 для людей із зайвою вагою: відповідь лікаря

Чи ефективна вакцина від COVID-19 для людей із зайвою вагою: відповідь лікаря
01:29 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

У людей із зайвою вагою після вакцинації від коронавірусу виробляється вдвічі менше антитіл. Крім того, велика маса тіла подвоює ризик госпіталізацій.

Про це розповіла сімейний лікар Христина Шевченко у статті для сайту ТСН.

Як повімомляє лікар, дані глобальних досліджень свідчать про те, що коронавірус становить велику загрозу для пацієнтів з ожирінням. Так, ризик смерті у людей із зайвою вагою на 50% вищий, однак і це ще не все.

Люди з ожирінням гірше реагують на вакцину від COVID-19

Люди, які мають підвищений індекс маси тіла (ІМТ), значно гірше сприймають вакцину від коронавірусу. До такого висновку дійшли вчені в Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Рим).

Так, дослідження крові 248 медпрацівників, які повністю пройшли курс вакцинації, показали, що рівень антитіл у людей з вагою у межах норми склав близько 325, а у людей із зайвою вагою - 167, що майже вдвічі менше.

Варто зазначити, що мова йде саме про ожиріння - коли індекс маси тіла складає 30 і вище.

Італійські вчені вважають, що таким людям може знадобитися додаткова доза вакцини від коронавірусу. А слабка імунна реакція пов’язана з порушенням обміну речовин у людей з зайвою вагою, що впливає і на імунітет.

У людей з ожирінням COVID-19 протікає важче

Люди із зайвою вагою мають більший ризик розвитку важких ускладнень від коронавірусу. Це пов’язано не лише з ожирінням, а й з хворобами, які воно викликає. Зокрема, діабетом та серцевими порушеннями.

У свою чергу діабет є одним із факторів ризику зараження коронавірусом, адже його перебіг супроводжується послабленням імунної системи.

Дані дослідження, опубліковані у британському журналі Nature, кажуть про те, що ожиріння значно збільшує ризик смерті від коронавірусу. У людей з ІМТ 35 і вище ризик смерті на 92% вищий, ніж у людей з індексом маси тіла 25 і менше.

Раніше "Телеграф" писав про Топ-4 помилки, які заважають позбутися від зайвої ваги.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Лікар, Ожиріння, вакцинація від коронавірусу.
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