Світ стурбований через новий штам коронавірусу "Йота": в МОЗ відповіли, чи є він в Україні

Штам коронавірусу "Йота", який вперше виявили у США, в Україні зафіксований не був. Виявити цей штам COVID-19 можуть лише референс-лабораторії ЄС.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Здоров’я-24".

За його словами, для виявлення штаму "Йота" Україна відправляє зразки в референс-лабораторії ЄС, однак таких випадків у нашій країні ще не фіксували.

Кузін зазначив, що тест-систем для штаму "Йота" не існує, тому його визначають шляхом секвенування (метод встановлення послідовності первинної структури мономерів в лінійних біополімерах).

Санлікар додав, що в Україні є тест-системи які визначають 6 основних мутацій коронавірусу - це штами "Альфа", "Ета", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Каппа".

При цьому Кузін заспокоїв, що штам "Йота" не новий і його зафіксували у 28 країнах світу. При цьому потрапити в Україну цьому штаму не вдалося, на відміну від більш небезпечного "Дельти".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що людей заспокоїли з приводу нового "більш смертоносного" штаму COVID-19.