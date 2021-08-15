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Неділя, 15.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Майже в два рази менше нових заражень на коронавірус зафіксували в Україні: свіже зведення

Майже в два рази менше нових заражень на коронавірус зафіксували в Україні: свіже зведення
Оновлено 09:13 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Україні за добу 14 серпня зафіксували 695 нових випадків зараження коронавірусом. Це майже у два рази менше, ніж за минулу добу.

Про це в неділю вранці, 15 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму Telegram-каналі.

Таким чином після різкого збільшення захворювань на COVID-19, кількість хворих різко зменшилася.

Серед захворілих на коронавірус 14 серпня - 50 дітей і 5 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізовано майже 570 осіб, і 17 людей померли від коронавірусу.

Серед тих, хто видужав майже 240 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу 14 серпня майже 15,5 тис. українців зробили тест методом ПЛР, майже 2,5 тис. - методом ІФА, і трохи менше ніж 13 тис. осіб зробили експрес-тести.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківської (53) областях.

Всього за час пандемії, в Україні виявлено понад 2 млн 265 тис. випадків COVID-19, хвороба забрала понад 53 тис. життів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я рекомендує скоротити час між дозами CoronaVac - в чому причина.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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МОЗ, Статистика, Коронавірус, Covid-19.
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