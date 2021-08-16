Госпіталізованих більше, ніж нових виявлених: дані по коронавірусу в Україні за неділю

В Україні кількість заражень коронавірусом продовжує йти на спад. За добу 15 серпня в країні зафіксували 417 нових випадків - це майже на три сотні менше, ніж було раніше.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сторінці в Facebook.

Серед нових хворих на коронавірус 31 дитина і 10 медпрацівників.

Крім того, за минулу добу в Україні було госпіталізовано трохи понад 430 осіб з COVID-19, летальних випадків було 14, а одужали майже 250 людей.

За добу майже 10 тис. 240 громадян України зробили тест методом ПЛР, понад 1 тис. 550 осіб - методом ІФА, і трохи більш як 7 тис. 280 - експрес-тестами.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Всього за час пандемії, в Україні виявлено понад 2 млн 266 тис. випадків COVID-19. Крім того, хвороба забрала більш як 53 тис. 260 життів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Сполучених Штатах Америки зафіксували рекордну кількість дітей, госпіталізованих з коронавірусом. Все через штам "Дельта", який вважається більш небезпечним, ніж новий варіант коронавірусу "Йота".