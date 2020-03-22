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Девід Браян клавішник гурту Bon Jovi хворий на Covid-19

Девід Браян клавішник гурту Bon Jovi хворий на Covid-19
14:00 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Музикант зробив тест на коронавірус і він показав позитивний результат.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, поширюється у світі з неймовірною швидкістю. Серед хворих опиняються Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус і зірки світового шоу-бізнесу. До числа тих, хто розповів про свою недугу, приєднався знаменитий американський клавішник та бек-вокаліст гурту Bon Jovi Девід Браян. Подробицями він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

Результат тесту на Covid-19 музикант отримав вчора, 21 березня. В заяві, яку він опублікував в мережі, йдеться про те, що Девід хворіє вже тиждень, проте з кожним днем почувається все краще. 

Будь ласка, не бійтеся! Це грип, а не чума. Я перебуваю на карантині вже тиждень. Коли почуватимуся краще, то знову пройду обстеження на коронавірус, щоб переконатися, що здоровий. Допомагайте один одному і це скоро закінчиться, – написав Браян.

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Зазначимо, станом на ранок неділі, 22 березня, в США було зареєстровано 26 747 хворих. Найбільша кількість заражених є в Нью-Йорку. Серед них 340 летальних випадків і 176 людей одужали. Штат Вашингтон є на першому місці за смертністю. Через епідемію коронавірусу у Сполучених Штатах Америки з 13 березня діє режим надзвичайної ситуації. В країну заборонений в'їзд іноземців.

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Тест, Bon Jovi, Музикант, Коронавірус, Covid-19, Девід Браян, Інфікований.
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