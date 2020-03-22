Девід Браян клавішник гурту Bon Jovi хворий на Covid-19

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, поширюється у світі з неймовірною швидкістю. Серед хворих опиняються Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус і зірки світового шоу-бізнесу. До числа тих, хто розповів про свою недугу, приєднався знаменитий американський клавішник та бек-вокаліст гурту Bon Jovi Девід Браян. Подробицями він поділився на своїй сторінці в інстаграмі.
Результат тесту на Covid-19 музикант отримав вчора, 21 березня. В заяві, яку він опублікував в мережі, йдеться про те, що Девід хворіє вже тиждень, проте з кожним днем почувається все краще.
Будь ласка, не бійтеся! Це грип, а не чума. Я перебуваю на карантині вже тиждень. Коли почуватимуся краще, то знову пройду обстеження на коронавірус, щоб переконатися, що здоровий. Допомагайте один одному і це скоро закінчиться, – написав Браян.
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I just got my results back today and tested positive for corona virus. I’ve been sick for a week and feeling better each day. Please don’t be afraid!!! It’s the flu not the plague. I’ve have been quarantined for a week and will for another week. And when I feel better I’ll get tested again to make sure I’m free of this nasty virus. Please help out each other. This will be over soon... with the help of every American !!
Зазначимо, станом на ранок неділі, 22 березня, в США було зареєстровано 26 747 хворих. Найбільша кількість заражених є в Нью-Йорку. Серед них 340 летальних випадків і 176 людей одужали. Штат Вашингтон є на першому місці за смертністю. Через епідемію коронавірусу у Сполучених Штатах Америки з 13 березня діє режим надзвичайної ситуації. В країну заборонений в'їзд іноземців.