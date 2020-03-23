Ольга Куриленко повністю одужала від COVID-19

На офіційній сторінці в інстаграмі Ольга Куриленко зізналась, що на першому етапі хвороби було дуже складно. Лихоманка не минала, а акторка майже весь час спала. Окрім цього, весь час відчувались втома та нестерпний головний біль.
"Коротко про перебіг хвороби: У перший тиждень мені було дуже погано і я майже весь час лежала з високою температурою, багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень! Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий", – поділилась вона.
За словами Ольги Куриленко, вже на наступний тиждень хвороби їй стало значно легше. Високої температури не було, однак з'явився легкий кашель. Наразі Ольга Куриленко зізнається, що не має симптомів коронавірусу, однак залишається вдома та насолоджується відпочинком з сином.
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Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! #coronavirus #коронавирус
Думаю, я повністю одужала… У другий тиждень температура повністю пішла і з'явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель вранці, але потім він повністю зникає на весь день, – додала Ольга Куриленко.
Про те, що в Ольги Куриленко виявили коронавірус, стало відомо 15 березня 2020 року. Акторка сама розповіла про недугу на інстаграм-сторінці. Вона вирішила не їхати до британського шпиталю, а залишитись у своєму маєтку. Ольга Куриленко пояснила: лікарні наразі вщент переповнені людьми, які потребують більше допомоги, аніж вона.
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Hello everyone! I’m feeling better today. My fever is gone! I hear people can’t figure out where I currently am. I’m in London! How do I know it’s coronavirus and not just a flu? I did a test for coronavirus which came back positive. What are the medicines that doctors prescribed as treatment? NONE! I was told to take paracetamol in case my fever was too high and if I was in too much pain. However, I do take vitamins and supplements. Please note that these vitamins do NOT cure Coronavirus but only help the immune system be stronger in order to fight! here is what I’m taking: Pantothenic Acid- Vitamin B5, also called pantothenic acid and pantothenate, is vital to living a healthy life. Like all B complex vitamins, B5 helps the body convert food into energy. Vitamin E - is a fat-soluble, essential nutrient with anti-inflammatory properties. Vitamin E helps support the immune system, cell function, and skin health. It’s an antioxidant, making it effective at combating the effects of free radicals produced by the metabolism of food and toxins in the environment. Vitamin C - goes without saying I hope! Curcumin (or Turmeric) - anti- inflammatory, antioxidant. Zinc - helps immune system fight bacteria and viruses. I also take colloidal silver but please be careful taking it as some websites have warnings about it as not everyone can take it. Please check if you can take it or you might have health complications. I also take Cell Food but again please check websites online about it as certain people aren’t recommended to take it! Good luck everyone! Кратко на русском: Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в ЛОНДОНЕ! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией Всем кто болеет хорошего выздоровления. Всем кто пыт #coronavirus #коронавирус
Окрім цього, зірка припустила, що могла заразитись коронавірусом у таксі. Однак достеменно Ольга Куриленко не знає Ольга Куриленко розповіла, як проходить лікування від коронавірусу , як стала однією з інфікованих. Також кінодіва додала, що не приймала жодних препаратів, які б долали коронавірус.
"Яке мені прописали лікування? Жодного! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі і болях, що я і робила. Для підтримки імунітету я п'ю такі вітаміни: вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами і інфекцією", – зазначила вона.
Важливо! Займатись самолікуванням, виявивши симптоми коронавірусу, небезпечно! При підвищеній температурі негайно звертайтесь до сімейного лікаря. Варто це робити в телефонному режимі, щоб не наражати інших на небезпеку.