Ольга Куриленко повністю одужала від COVID-19

Новини шоу бізнесу:Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко наразі почувається добре.

На офіційній сторінці в інстаграмі Ольга Куриленко зізналась, що на першому етапі хвороби було дуже складно. Лихоманка не минала, а акторка майже весь час спала. Окрім цього, весь час відчувались втома та нестерпний головний біль.

"Коротко про перебіг хвороби: У перший тиждень мені було дуже погано і я майже весь час лежала з високою температурою, багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень! Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий", – поділилась вона.

За словами Ольги Куриленко, вже на наступний тиждень хвороби їй стало значно легше. Високої температури не було, однак з'явився легкий кашель. Наразі Ольга Куриленко зізнається, що не має симптомів коронавірусу, однак залишається вдома та насолоджується відпочинком з сином.

Думаю, я повністю одужала… У другий тиждень температура повністю пішла і з'явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель вранці, але потім він повністю зникає на весь день, – додала Ольга Куриленко.

Про те, що в Ольги Куриленко виявили коронавірус, стало відомо 15 березня 2020 року. Акторка сама розповіла про недугу на інстаграм-сторінці. Вона вирішила не їхати до британського шпиталю, а залишитись у своєму маєтку. Ольга Куриленко пояснила: лікарні наразі вщент переповнені людьми, які потребують більше допомоги, аніж вона.

Окрім цього, зірка припустила, що могла заразитись коронавірусом у таксі. Однак достеменно Ольга Куриленко не знає Ольга Куриленко розповіла, як проходить лікування від коронавірусу , як стала однією з інфікованих. Також кінодіва додала, що не приймала жодних препаратів, які б долали коронавірус.

"Яке мені прописали лікування? Жодного! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі і болях, що я і робила. Для підтримки імунітету я п'ю такі вітаміни: вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами і інфекцією", – зазначила вона.

Важливо! Займатись самолікуванням, виявивши симптоми коронавірусу, небезпечно! При підвищеній температурі негайно звертайтесь до сімейного лікаря. Варто це робити в телефонному режимі, щоб не наражати інших на небезпеку.