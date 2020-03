Канадський хітмейкер The Weeknd презентував кліп до треку In Your Eyes (Відео)

На виході нового альбому сюрпризи для шанувальників не закінчилися. Канадський хітмейкер The Weeknd після виходу нової платівки After Hours продовжує радувати фанів свіжим контентом. В YouTube музикант презентував кліп до треку In Your Eyes, в якому зіграв маніяка-переслідувача. Ролик став продовженням попереднього кліпу After Hours до головної пісні альбому, і цього разу закінчується хеппі-ендом для потенційної жертви, роль якої дісталася моделі Зайні Міуччі. Нагадаємо, попередній альбом музиканта My Dear Melancholy вийшов в березні минулого року. До його трек-листа увійшли всього шість треків, в тому числі два фіта з техно-діджеєм Gesaffelstein.