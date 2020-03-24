Канадський хітмейкер The Weeknd презентував кліп до треку In Your Eyes (Відео)

Новини шоу бізнесу:На виході нового альбому сюрпризи для шанувальників не закінчилися.

Канадський хітмейкер The Weeknd після виходу нової платівки After Hours продовжує радувати фанів свіжим контентом.

В YouTube музикант презентував кліп до треку In Your Eyes, в якому зіграв маніяка-переслідувача.

Ролик став продовженням попереднього кліпу After Hours до головної пісні альбому, і цього разу закінчується хеппі-ендом для потенційної жертви, роль якої дісталася моделі Зайні Міуччі.

Нагадаємо, попередній альбом музиканта My Dear Melancholy вийшов в березні минулого року. До його трек-листа увійшли всього шість треків, в тому числі два фіта з техно-діджеєм Gesaffelstein.