Подробиці одужанная Софі Трюдо, дружини прем'єр-міністра Канади від COVID-19

Новини шоу бізнесу:Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо вилікувалася від коронавірусу.

Про це Софі Грегуар-Трюдо заявила на своїй сторінці в Facebook.

"Я хотіла поділитися з вами останніми новинами: я почуваюся набагато краще та отримала підтвердження цього і повне звільнення від мого лікаря і центру Оттавської громадської охорони здоров’я", - написала вона.

Перша леді Канади подякувала всім, хто її підтримував, і побажала одужання всім, хто залишається зараженим. Дружина Трюдо закликала канадців дотримуватися дистанції й спілкуватися на відстані, щоб запобігти зараженню коронавірусом.