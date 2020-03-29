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Подробиці одужанная Софі Трюдо, дружини прем'єр-міністра Канади від COVID-19

Подробиці одужанная Софі Трюдо, дружини прем'єр-міністра Канади від COVID-19
12:54 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар-Трюдо вилікувалася від коронавірусу.

Про це Софі Грегуар-Трюдо заявила на своїй сторінці в Facebook.

"Я хотіла поділитися з вами останніми новинами: я почуваюся набагато краще та отримала підтвердження цього і повне звільнення від мого лікаря і центру Оттавської громадської охорони здоров’я", - написала вона.

Перша леді Канади подякувала всім, хто її підтримував, і побажала одужання всім, хто залишається зараженим. Дружина Трюдо закликала канадців дотримуватися дистанції й спілкуватися на відстані, щоб запобігти зараженню коронавірусом.

12 березня у Софі Грегуар-Трюдо підтвердили коронавірус. Протягом 14 днів Джастін Трюдо за рекомендацією лікарів разом з дружиною перебував на домашньому карантині.

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Зараз в Канаді підтверджено 5655 випадків коронавірусу. Від захворювання вилікувалися 466 пацієнтів, 61 людина померла через вірус.

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Все по темі:

Канада, Джастин Трюдо, Прем'єр-міністр, Дружина, Коронавірус, Софи Грегуар-Трюдо.
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