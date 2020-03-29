Кутюрьє Ральф Лорен долучився до боротьби проти COVID-19

Новини шоу бізнесу:Поки люди перебувають на самоізоляції, знаменитості намагаються втішати їх та не шкодують своїх статків на пожертви.

Окрім цього, на інстаграм-сторінці бренду Ralph Lauren повідомили, що кошти передали до Фонду екстреної допомоги Ральфа Лорена. Благодійники будуть користуватись грошима для догляду за старшими людьми в час пандемії коронавірусу та за дітьми, які цього потребують.

Та на цьому дизайнер не обмежився. Ральф Лорен, як і багато його колег, почав шити захисні маски і халати для медиків. Саме цього елементарного оснащення зараз найбільше потребують клініки. Продукцію від Ральфа Лорена планують розіслати у кілька шпиталів світу.

Корпорація Ralph Lauren починає виробництво 250 000 масок та 25 000 ізоляційних костюмів разом з нашими американськими виробничими партнерами для пожертв у підтримці боротьби з COVID-19, – йдеться в офіційній заяві.

Ральф Лорен додав, що на час карантину всі його бутіки будуть закриті. Однак працівники компанії все одно отримуватимуть заробітні плати. На це передбачений фонд, що здійснюватиме виплати вчасно.

Відомо, що знамениті бренди Christian Dior і Louis Vuitton одними з перших відреагували на спалах коронавірусу: вони почали виготовляти антисептики, які стали дефіцитом на ринку у перший тиждень епідемії. Ця продукція не надійшла у продаж, а опинилась у лікарнях Парижа.

Згодом до благодійної ініціативи долучились Prada, а також Hermes і Chanel. Вони запустили чимале виробництво медичних костюмів і масок для лікарень. Найбільшу партію передали у шпиталі Італії, де зафіксовано найбільший спалах COVID-19. Світову ініціативу підтримали і в Україні: першою, хто почав шити медзасоби для лікарень, стала Світлана Бевза. Згодом до неї долучився і дизайнер Іван Фролов Дизайнер Олени Зеленської Frolov почав шити захисні костюми для медиків , відомий співпрацею з вітчизняними зірками і першою леді Оленою Зеленською.