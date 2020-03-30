Автор хіта I Love Rock 'n' Roll помер від Covid-19

Новини шоу бізнесу:Співак Алан Меррілл помер у Нью-Йорку на 69-ому році життя від ускладнень, які спричинив коронавірус.

Про смерть батька повідомила його донька. Вона зазначила, що батько помер вчора, 29 березня.

"Коронавірус забрав життя мого батька. Залишайтеся вдома. Якщо не заради себе, то заради інших. Заради мого батька. Гроші не мають значення. Люди помирають", – написала Лаура Мерілл.

Що відомо про Алана Мерілла?

Алан Мерілл народився у 1951 році у Нью-Йорку. Він був сином двох джазових музикантів – співачки Гелен Меррілл та саксофоніста Аарона Сакса. До 13 років навчався у британському інтернаті. Повернувшись до США, у 14-річному віці почав грати в кафе Greenwich Village's. З цього моменту і розпочалася його співоча кар’єра.

Легендарну пісню I Love Rock 'n' Roll він написав у 1975 році, коли виступав у складі британської рок-групи Arrows. Всесвітню популярність композиція отримала у 1982 році, коли американська рок-співачка Джоан Джетт записала на неї кавер. Нова версія досягла першого рядка хіт-параду Billboard Hot 100 і утримувала позицію протягом семи тижнів.

У 2001 році пісня стала синглом, записаному зіркою американської поп-музики Брітні Спірс.

За останні роки він випустив кілька альбомів в якості сольного виконавця, а до березня 2020 року виступав на концертах.

Що відомо про коронавірус у США?

Сполучені Штати Америки обігнали Китай та Італію і стали першою у світі країною за кількістю хворих на коронавірус – понад 140 тисяч підтверджених випадків.

За увесь час з них поки що змогли одужати лише 4,5 тисячі американців, ще майже 2,5 тисячі громадян США померли.