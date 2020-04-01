Цукерберг і Гейтс пожертвують мільйони на боротьбу з Covid-19

Новини шоу бізнесу:Кошти із благодійних фондів бізнесменів направлять на дослідження препаратів, які можуть допомогти зараженим COVID-19.

Глава Facebook Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан разом із благодійним фондом одного із засновників Microsoft Білла Гейтса направлять 25 мільйонів доларів на дослідження препаратів, які можуть допомогти зараженим коронавірусом. Про це Цукерберг і Чан повідомили 27 березня в інтерв'ю телеканалу СBS.

Відзначається, що подружжя профінансує ініціативу з "перевірки всіх відомих ліків на предмет того, чи можуть вони бути ефективні проти коронавірусу," за лінією їхнього фонду Chan Zuckerberg Initiative.

Фонд Гейтса і його дружини Мелінди володіє приблизно 50 мільярдами доларів. До основних напрямків роботи організації входять боротьба з небезпечними хворобами у країнах, що розвиваються, програми у сфері охорони здоров'я й освіти у США.

Раніше президент корпорації LVMH Бернар Арно прийняв рішення допомогти лікарням під час поширення коронавірусу. Фабрики компанії, які виробляють парфуми для Louis Vuitton і Dior, почали випускати антисептичні гелі.