Бродвейський актор Нік Кордеро помер від коронавірусу

Канадський актор, зірка Бродвею Нік Кордеро 5 липня помер у Лос-Анджелесі після 95 днів інтенсивного лікування від Covid-19. Про смерть актора повідомила його дружина Аманда Клоотс.

Симптоми коронавірусу проявилися у Кордеро в кінці березня, а 1 квітня стало відомо, що актора госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легень. За час лікування у нього розвинулася маса ускладнень – препарати, які розріджують кров, викликали небезпечну внутрішню кровотечу, а після їх скасування у правій нозі актора стали утворюватися тромби, через що кінцівку довелося ампутувати. За час лікування Кордеро втратив майже 25 кілограмів ваги, а в разі одужання лікарі прогнозували йому пересадку обох легень, так сильно вони були пошкоджені коронавірусом.

За 2 місяці госпіталізації Нік Кордеро пережив два мініінсульти, ампутацію ноги та операцію на легені. В останні дні актор перебував у штучній комі та незадовго до смерті прийшов до тями.

Ім'я Кордеро стало широко відомо після його участі в 2014 році в спектаклі "Кулі над Бродвеєм". За роль Чіча в мюзиклі він був номінований на престижну театральну премію "Тоні" в категорії "Кращий актор". Нік знімався фільмах "Реальні хлопці", Mob Town і виконав роль в серіалі "Блакитна кров" на телеканалі CBS.

Щодо особистого життя, то з 2017 року Нік Кордеро був одружений з Амандою Клотс. Пара жила в Лос-Анджелесі та виховувала спільного сина Елвіса. Хлопчику наразі виповнився 1 рік.

Ніку Кордеро був 41 рік. У нього залишився однорічний син Елвіс.