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Бродвейський актор Нік Кордеро помер від коронавірусу

Бродвейський актор Нік Кордеро помер від коронавірусу
10:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Канадський актор, зірка Бродвею Нік Кордеро 5 липня помер у Лос-Анджелесі після 95 днів інтенсивного лікування від Covid-19. Про смерть актора повідомила його дружина Аманда Клоотс.

Симптоми коронавірусу проявилися у Кордеро в кінці березня, а 1 квітня стало відомо, що актора госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легень. За час лікування у нього розвинулася маса ускладнень – препарати, які розріджують кров, викликали небезпечну внутрішню кровотечу, а після їх скасування у правій нозі актора стали утворюватися тромби, через що кінцівку довелося ампутувати. За час лікування Кордеро втратив майже 25 кілограмів ваги, а в разі одужання лікарі прогнозували йому пересадку обох легень, так сильно вони були пошкоджені коронавірусом.

За 2 місяці госпіталізації Нік Кордеро пережив два мініінсульти, ампутацію ноги та операцію на легені. В останні дні актор перебував у штучній комі та незадовго до смерті прийшов до тями.

 
 
 
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God has another angel in heaven now. My darling husband passed away this morning. He was surrounded in love by his family, singing and praying as he gently left this earth. ⠀ I am in disbelief and hurting everywhere. My heart is broken as I cannot imagine our lives without him. Nick was such a bright light. He was everyone’s friend, loved to listen, help and especially talk. He was an incredible actor and musician. He loved his family and loved being a father and husband. Elvis and I will miss him in everything we do, everyday. ⠀ To Nicks extraordinary doctor, Dr. David Ng, you were my positive doctor! There are not many doctors like you. Kind, smart, compassionate, assertive and always eager to listen to my crazy ideas or call yet another doctor for me for a second opinion. You’re a diamond in the rough. ⠀ ⠀ I cannot begin to thank everyone enough for the outpour of love , support and help we’ve received these last 95 days. You have no idea how much you lifted my spirits at 3pm everyday as the world sang Nicks song, Live Your Life. We sang it to him today, holding his hands. As I sang the last line to him, “they’ll give you hell but don’t you light them kill your light not without a fight. Live your life,” I smiled because he definitely put up a fight. I will love you forever and always my sweet man.

Допис, поширений AK! (@amandakloots)

Ім'я Кордеро стало широко відомо після його участі в 2014 році в спектаклі "Кулі над Бродвеєм". За роль Чіча в мюзиклі він був номінований на престижну театральну премію "Тоні" в категорії "Кращий актор". Нік знімався фільмах "Реальні хлопці", Mob Town і виконав роль в серіалі "Блакитна кров" на телеканалі CBS.

Щодо особистого життя, то з 2017 року Нік Кордеро був одружений з Амандою Клотс. Пара жила в Лос-Анджелесі та виховувала спільного сина Елвіса. Хлопчику наразі виповнився 1 рік. 

Ніку Кордеро був 41 рік. У нього залишився однорічний син Елвіс.

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Все по темі:

Коронавірус, Covid-19, Ник Кордеро, Бродвейський актор.

Автор:

Телеграф
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