Тіну Кароль нагородили орденом княгині Ольги

Співачку нагородив президент України.

Президент України Володимир Зеленський нагородив співачку Тіну Кароль орденом княгині Ольги III ступеня.

"Цією нагородою вшановують жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і благодійність", - написала Кароль.

Шанувальники висловили свої гордість і захоплення зіркою. Також вони зазначили, що артистка заслужено отримала орден.