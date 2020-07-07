Тіну Кароль нагородили орденом княгині Ольги

Президент України Володимир Зеленський нагородив співачку Тіну Кароль орденом княгині Ольги III ступеня.
"Цією нагородою вшановують жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і благодійність", - написала Кароль.
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Президент Украины @zelenskiy_official наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность. #tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy
Шанувальники висловили свої гордість і захоплення зіркою. Також вони зазначили, що артистка заслужено отримала орден.