Ілон Маск потрапив до п'ятірки найбагатших людей світу

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Вівторок, 21.07.2020
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11:05 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Засновник Tesla Ілон Маск зайняв п'яту сходинку в рейтингу Forbes Real-Time Billionaires.

Видання зазначає, що його статки за добу збільшилися більш ніж на $ 5 млрд за рахунок зростання акцій виробника електромобілів і досягли $ 74,2 млрд.

Рядком вище Маска - засновник Facebook Марк Цукерберг зі статком у $ 90,3 млрд. На шостому місці - екс-гендиректор Microsoft Стів Балмер з $ 72,2 млрд.


 Лідером рейтингу залишається глава Amazon Джефф Безос ($ 189 млрд), слідом за ним - президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($ 113,8 млрд) і один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($ 113,4 млрд).

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Илон Маск, Forbes Real-Time Billionaires.

Автор:

Телеграф
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