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За Чапкіса страшно: коронавірус у Олега Винника розбурхав мережу, глядачі "Танців з зірками" закликають закрити проект

За Чапкіса страшно: коронавірус у Олега Винника розбурхав мережу, глядачі "Танців з зірками" закликають закрити проект

За Чапкіса страшно: коронавірус у Олега Винника розбурхав мережу, глядачі "Танців з зірками" закликають закрити проект
09:35 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
На п'ятому випуску популярного танцювального шоу "Танців з зірками" ведучі оголосили, що співак Олег Винник і хореограф Олена Шоптенко захворіли на коронавірус.

У прямому ефірі програми зірки розповіли, що захворіли на коронавірусну інфекцію.

Співак повідомив, що відчуває сильну слабкість, у нього двостороння пневмонія.

На питання Тіни Кароль, коли він зможе повернутися на паркет, Винник відповів:

"Завтра у мене повторне обстеження, знову КТ, знову тест. Це дуже важливо, тому що я четверту добу приймаю антибіотики і я не відчуваю поліпшення самопочуття".

Партнерка Винника по паркету Олена Шоптенко зазначила, що це дуже серйозна хвороба. Вона відчуває себе погано, у неї температура і жахливий кашель.

Нагадаємо, що в 4 випуску "Танців з зірками" Олег Винник і Олена Шоптенко виступили не на паркеті шоу. Пара продемонструвала ефектну постановку під час гастролей артиста в Житомирі.

У коментарях прихильники співчуваючи парі і бажають якнайшвидшого одужання. Але є і такі користувачі, які проти записаних виступів, а також заявляють, що більше не будуть голосувати за пару №14.

Деякі користувачі відзначили, що вже вся студія заразна і занепокоїлися за найстаршого суддю шоу - Григорія Чапкіса, якому 90 років.

Варто відзначити, що Олег Винник і Олена Шоптенко стали не першими учасниками шоу, у яких діагностували коронавірус.

У перший тиждень шоу на паркет не вийшло відразу двоє зіркових учасників. Ольга Фреймут та Ілля Падзіна зізналися, що захворіли COVID-19 і самоізолювались від рідних в розкішному маєтку. Саме там пара станцювала дві постановки, показавши, що здаватися не збирається.

У той же час лікувалися і одночасно виступали - Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко. Перший прямий ефір вони пропустили, адже лікарі заборонили Даші навантаження. А ось другий, пара пропускати не захотіла і, взявши приклад з Ольги Фреймут і Іллі, дистанційно станцювала ритмічний джайв.

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Все по темі:

Олег Винник, Танці з зірками, Коронавірус, Олена Шоптенко.

Автор:

Телеграф
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