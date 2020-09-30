Камалія оголосила про перемогу над коронавірусом

Камалія розповіла, що майже всі члени її родини отримали негативний тест на COVID-19.
З "лап" коронавірусу не вирвався тільки чоловік співачки - мільярдер Моххамад Захур.
Чоловік складно переносив хворобу, а на 18 день у нього почалися ускладнення. Але Камалія не втрачає надії і з оптимізмом думає про майбутнє.
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22-ой день со дня, как Ковид-19 зашёл в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный.
У всіх уже ПЛР негативний, у Захура поки позитивний, - розповіла виконавиця.
Під час свого прямого ефіру співачка порадила всім своїм підписникам заряджатися вітамінами. Приймати мультикомплекс і багато вітаміну С, різними способами зміцнювати свій іммунітет.