Камалія оголосила про перемогу над коронавірусом

Українська співачка повідомила, що вона поборола коронавірус. Про це виконавиця розповіла під час чергового ефіру на своїй сторінці в Інстаграм.

Камалія розповіла, що майже всі члени її родини отримали негативний тест на COVID-19.

З "лап" коронавірусу не вирвався тільки чоловік співачки - мільярдер Моххамад Захур.

Чоловік складно переносив хворобу, а на 18 день у нього почалися ускладнення. Але Камалія не втрачає надії і з оптимізмом думає про майбутнє.

У всіх уже ПЛР негативний, у Захура поки позитивний, - розповіла виконавиця.

Під час свого прямого ефіру співачка порадила всім своїм підписникам заряджатися вітамінами. Приймати мультикомплекс і багато вітаміну С, різними способами зміцнювати свій іммунітет.