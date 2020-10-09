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Фронтмен гурту "Бумбокс" підхопив коронавірус

Фронтмен гурту "Бумбокс" підхопив коронавірус
Оновлено 10:08 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Відомий український музикант отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Вчора, 8 жовтня, фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, що захворів на коронавірус.

Довгих історій про хвороби, симптоми та інше артист не писав, тільки зазначив, що відчуває себе, як при сильній застуді.

"Не хвилюйтеся і бережіть себе" - коротко підсумував Андрій.

Музикант додав, що якщо Вам вже так сильно хочеться допомогти, то краще, що можна зробити, так це допомогти дітям-сиротам зі східних регіонів України і прикріпив пост української актриси Алли Мартинюк. Дівчина якраз збирає допомогу для своїх підопічних хлопців на сході.

Друзі, на жаль я захворів на ковід 19. Почуваюсь, як при сільній застуді. Чи не хвілюйтесь будь-ласка и бережіть себе. Если вам дуже хочеться помочь - вісь! ...

Опубліковано Андрій Хливнюк Четвер, 8 жовтня 2020 р

Коментарі артиста просто засипалися побажаннями якнайшвидшого одужання - "Бажаю здоров'я. Знай Черкаси будуть чинити опір", "Видужуй! Зараз, на жаль, це все частіше зустрічається .... на превеликий жаль .... Будемо обережні! ...", " видужуй "," Міцного здоров'я "," Бажаю, щоб все пройшло швидко і легко ".

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Все по темі:

Бумбокс, Коронавірус, Covid-19, Андрій Хливнюк.

Автор:

Телеграф
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