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Вівторок, 20.10.2020
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«Офіційно короновану особу»: Фагот підхопив COVID-19

«Офіційно короновану особу»: Фагот підхопив COVID-19
14:10 Сьогодні Телеграф
Фронтмен гурту "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) через коронавірус втратив нюх і досить важко переніс хворобу.

У вівторок, 20 жовтня, Фагот повідомив своїм фанатам про те, що як і багато українців заразився COVID-19. При це соліст "ТНМК" зазначив, що вже відчуває себе легше, хоча спочатку його і "Лама" і жартома назвав себе "офіційно коронованою особистістю".

В ефірі радіо НВ кілька днів тому Олег Михайлюта підкреслив, що серйозно ставиться до коронавірусу і намагається по максимуму виконувати всі рекомендації. Також він поскаржився, що влада вибірково ставиться до обмежувальних заходів, маючи на увазі неможливість для артистів вести гастрольну діяльність.

Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів для боротьби з коронавірусом

Медики тим часом відзначають, що перебіг хвороби за останній місяць у коронавірусних пацієнтів змінився, також спостерігаються повторні хвилі лихоманки у тих, хто вже виписався.

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Все по темі:

ТНМК, Фагот, Олег Михайлюта, Коронавірус.

Автор:

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