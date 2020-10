COVID-19 не оминув і сімейство Кардашян: Хлої Кардашян зізналася, що хворіла на коронавірус

З кожним днем статистика хворих на коронавірус зростає - тепер же ряди хворих поповнило і зоряне сімейство Кардашян. Виявляється, ще в березні, коли пандемія COVID-19 тільки набирала обертів, хворобу перенесла одна з сестер - Хлої Кардашян.

Хлої вирішила зізнатися всьому світу про перенесений коронавірус в новому випуску сімейного реаліті-шоу «Keeping Up With the Kardashian», який вийшов 28 жовтня. На відео Хлої Кардашян лежить в ліжку, і хрипким голосом розповідає, що у неї все ж підтвердився діагноз і про її симптоми.

«Тільки що дізналася, що у мене є" корона ". Все буде добре, але кілька днів було дуже погано», - каже Хлої.

Симптоми Хлої Кардашян включали блювоту, кашель, приливи жару і холоду, а також головний біль, який, за її словами, відрізнявся від її звичайних мігреней. Крім того, при кашлі у Хлої було відчуття печіння.

Відзначимо, що сім'я Кардашян буквально кілька місяців тому смиренно дотримувалася режиму ізоляції і дотримувалася всіх карантинних заходів під час першого спалаху COVID-19. Однак зараз знаменитості мабуть розслабилися і відкрито нехтують карантинними нормами. Наприклад, ніяка пандемія не завадила Кім Кардашян відгуляти своє 40-річчя гучною вечіркою на екзотичному острові.