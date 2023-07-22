Розлучений Даніель Салем розповів про свої нові стосунки: "Це Діана" (відео)

39-річний ведучий, який зараз служить у ЗСУ, показав, як вправно поводиться з "коханою"

Відомий український телеведучий, а зараз — військовослужбовець Збройних сил України Даніель Салем показав свої нові "стосунки" після того, як у червні цього року заявив, що знаходиться у шлюборозлучному процесі з дружиною Марією, з якою разом прожив 17 років.

39-річний чоловік виклав в соцмережі Інстаграм відео, на якому вправно заряджає "Діану" — снайперську гвинтівку. В один момент Салем ніжно поцілував зброю і поплескав по прицілу. Все це ведучий супроводив романтичною мелодією.

"Все що вам потрібно знати про мої стосунки. Це Діана…", — коротко описав відео український військовослужбовець.

Нагадаємо, що Даніель Салем родом з Одеси, яку зараз активно обстрілюють російські окупанти. В цьому році ведучий повідомив, що розлучається зі своєю дружиною. Пара виховує спільну доньку Санту-Луну, яка народилась у подружжя у 2015 році.

В травні чоловік заявив, що має бажання удичерити дитину, яка втратила батьків через війну. Як повідомив Салем шанувальникам, про таке його рішення не знала навіть його дружина Марія.