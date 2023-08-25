"Ваша аудиторія вмирає кожен день": стендапер Антон Тимошенко "розніс" ображену Вербу за "тихі" донати для ЗСУ (відео)

Блогерка, яка показує лакшері-життя в Інстаграмі заявила, що донатить на армію, але "сидить тихо і не хвалиться"

Український стендапер Антон Тимошенко відповів блогерці Юлії Вербі, яка тільки нещодавно похвалилась українцям під час війни купівлею авто за 9 млн грн. Чоловік заявив, що таким багатомільйонним "лідерам думок" не зайвим буде показувати свої донати на українську армію.

Скандал розгорівся після того, як під час подкасту Тимошенко з активістом і колишнім шоуменом Сергієм Притулою торкнулись теми, як деякі блогери демонструють в соцмережах своє лакшері-життя і "жоп* в басейнах" замість того, щоб активно і публічно постити збори на ЗСУ і, тим самим, мотивувати інших допомагати воїнам.

Стендапер підкреслив, що блогерам треба "мірятись донатами". "Це стосується не лише Юлії Верби, а й всіх лайфстайл-блогерів в Україні. Ти хвалишся тим, що тачки там, квартири, розкішний відпочинок, але не хвалишся донатами. Я не розумію, чому цим хвалитися під час війни — це окей, а коли з донатами великими, це чомусь аморально", — сказав Тимошенко.

Також стендапер зауважив, що вся сторінка не повинна бути в зборах, просто людям хоч інколи треба показувати свою донатну активність, щоб це бачили інші підписники, таким чином розповсюджуючи інформацію про потреби наших військових.

"Що значить "тихенько не показувать"? Це ваша робота! Ви буквально показуєте всім своє життя, на чому ви зібрали аудиторію… Це, бл**ь, життя в нас зараз таке — постійні донати і війна. А ваш блог відірваний від реальності. Я розумію, що через збори падає аудиторія, охоплення, але вони і так будуть падати в Україні, тому що ваша аудиторія вмирає, на**й, кожен день", — обурився чоловік.

Реакція Юлії Верби на критику Тимошенка і Притули

Блогерка образилась на ведучих підкасту і записала окреме відео у сторіс Інстаграму, де заявила, що збори та звіти про власні донати — "це не те, чим треба мірятися і хвалитись перед іншими". Дівчина, за якою слідкують більше мільйона людей, сказала, що допомагає армії, але "робить це тихо і не хвалиться".

В коментарях українці підтримали позицію Антона Тимошенка і Сергія Притули. Підписники зазначили, що якщо блогери називають себе лідерами думок, то і мають поводитися відповідно і подавати приклад своїй багаточисленній аудиторії.

Нагадаємо, що раніше на Юлію Вербу накинулась телеведуча Леся Нікітюк. Вона навіть назвала половину блогерів "г*внюками".

Також у 2021 році Верба дала відверте інтерв’ю телеведучій Раміні Есхакзай. Блогерка поділилась, що за місяць вона заробляє близько 60 тисяч доларів (1,8 млн грн).