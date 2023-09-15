Зняте в день загибелі: Назар Грабар показав останнє відео з братом-військовим

Зірка кліпів Лободи і військовослужбовець розчулив останніми кадрами брата

Відомий танцівник і модель, а тепер і захисник України Назар Грабар поділився зі своїми підписниками в соцмережі останнім відео зі своїм братом Іллею Грабарем, який загинув на передовій у грудні минулого року. Чоловіки служили в одному підрозділі, захищаючи Батьківщину від російських загарбників.

Назар повідомив в Інстаграмі, що його побратими знайшли телефон родича. Відео зняте саме в день загибелі чоловіка, в його останньому в житті бою.

"Це той самий день, той самий бій… Тільки подивіться на цього титана!!! Жодного сумніву очах! Я мрію мати таку сміливість яку мав мій брат! Його посмішка придавала сил всім хлопцям. Я люблю тебе брат! Ти є мій янгол-охоронець! Назавжди в строю! Назавжди в моєму серці!", — написав танцівник.

Ілля Грабар мав позивний "Панама" і був командиром 2 відділення. Прощання з братом Назара відбулось 30 грудня на Алеї Слави Бучанського міського цвинтаря.

Нагадаємо, що український танцюрист Назар Грабар більш відомий за кліпами Лободи та гурту "Время и стекло". Він добровільно пішов воювати з російськими окупантами у лавах ЗСУ, тим самим внісши себе до списку "крашів" українок.