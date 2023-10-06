"Думаєте, що закінчилася — гайда на передову": Педан жорстко відповів тим, хто забув про війну

За словами шоумена, артистам варто вирушити до військових та приділити їм увагу

Відомий український телеведучий та шоумен Олександр Педан розповів про свої поїздки на фронт і як він сприймає реальність щодо мирних міст та тих, які обстрілює росія щодня.

У свіжому інтерв’ю для "РБК" 41-річна зірка поділився, що в нього іноді створюється відчуття, ніби це два окремі світи. Важливо пам’ятати, що там далеко відбувається щось жахливе. Щодня люди гинуть і це має свою високу ціну.

Педан порадив тим українцям, які забули про війну, хоч раз відвідати прифронтову зону. Саме в такі моменти, за словами шоумена, ти не забуваєш про те, що гинуть мирні люди.

"І от я б радив усім без винятку хоча б у Краматорськ з'їздити, Слов'янськ, Харків хоча б побачити. Дуже впливає, коли ти їдеш вперше. Ти бачиш просто знищене все навколо. Коли ти бачиш людей, жіночок у броніках просто на вулиці в Херсоні, все перевертається", — сказав шоумен.

Також Олександр Педан звернувся до своїх колег. Він закликав артистів приділяти увагу українським захисникам та захисницям, які жертвують собою заради мирного майбутнього всіх нас.

"Хлопці й дівчата на відновленні дуже потребують уваги. Звичайно, коли вони йдуть на передову, там не до того. Ми бачимося короткочасно, і вони не сильно пускають до себе. Але якщо ви думаєте, що війна закінчилася, гайда ближче на передову", — сказав ведучий.

Додамо, що Олександр Педан під час війни трохи відійшов від телеформату і зараз опікується популяризацією контенту українською мовою. Він багато їздить на фронт, допомагає військовим та займається волонтерством. Особливу увагу зірка приділяє освітній системі. Нещодавно Педан зі своєю дочкою Валерією об’їздив чи не всю Україну із соціальними проєктами.

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