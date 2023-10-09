"Ми тут": Галкін вперше записав відео з Ізраїлю та відповів, чи піде на фронт

Чоловік чітко пояснив, у чому відмінність патріотизму в ізраїльтян і як він спотворений в росії

Відомий російський гуморист та актор Максим Галкін вперше записав відеозвернення до своїх шанувальників. Чоловік із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми перебувають в Ізраїлі, який у суботу вранці, 7 жовтня, раптово зазнав нападу бойовиків ХАМАС.

Після хвилі глузувань росіян, які продовжують радіти вбивствам мирних жителів маленької країни і всіляко підтримують терористів, які гвалтують і крадуть жінок і дітей, Галкін звернувся до адекватних людей у мережі, які розуміють увесь біль, які зараз зазнають ізраїльтяни.

Попри новини росЗМІ, які писали про нібито втечу зіркового подружжя, Галкін заявив, що він із сім’єю залишається в країні і підтримуватиме його мешканців, оскільки тут він побачив, наскільки спотворене поняття патріотизму в його росії.

"Ми вибрали Ізраїль. І жодної хвилини про це не шкодуємо. Ми тут і навіть не розглядали можливість кудись поїхати. Ми з Аллою хочемо підтримати ізраїльський народ у цю справді важку хвилину, це велике горе. Ми пишаємося, що тепер маємо відношення до такої згуртованої нації. Патріотизм — не штучне поняття, не нав'язане зверху… Ізраїльтяни не відлітають, не біжать. Вони з усього світу приїжджають, щоби підтримати країну, воювати за неї зі зброєю в руках… Тут прагнуть потрапити на фронт. Тут немає різниці між пересічними громадянами та дітьми високопосадовців. Вчора загинув син колишнього міністра освіти у перестрілці з терористами. Поряд зі звичайними людьми він також воював. Ось це патріотизм", — сказав чоловік, натякаючи на ситуацію, протилежну в його країні-агресорці.

Максим Галкін також відповів, чому не на фронті. "Якби я служив в армії Ізраїлю або були хоч якісь підстави, щоб я міг зараз піти захищати Ізраїль — я б пішов. Але у мене є можливість інакше підтримати країну. Я піду здавати кров, я допомагатиму", — сказав росіянин.

Нагадаємо, що під час атаки на Ізраїль загинули й громадяни України. Вже зараз відомо про дві жертви та перевіряється інформація щодо ще кількох.