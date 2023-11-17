У боях за Україну загинув учасник "МастерШефа": чим він був відомий (фото)

71-річний Микола Молоков загинув на фронті

На війні у боях за Україну загинув 71-річний учасник шостого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молоков. Чоловікові був 71 рік, він родом із Житомира.

Про це повідомили у прес-службі полку імені Кастуся Каліновського, де служив Микола Молоков. Також розповіли про загибель героя на сторінці проекту "МастерШеф" в Instagram.

"Глядачам СТБ Микола добре відомий за участю у шостому сезоні кулінарного проекту "МастерШеф", де його прозвали "Енерджайзером". Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого", — йдеться у повідомленні проекту.

Відомо, що незважаючи на свій почесний вік, Микола Молоков став на захист України з 2014 року. Спочатку він був інструктором в "Азові", а з початку повномасштабного вторгнення долучився до білоруського полку імені Кастуся Калиновського, де також давав уроки з виживання молодим бійцям і був фахівцем у розвідувальній діяльності. Загиблий герой мав позивний "МММ".

Попрощалися із захисником України у рідному Житомирі, 13 листопада. В останню путь його проводили бойові побратими, близькі та жителі міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув український марафонець Сергій Іваненко. У Героя залишилися дружина та двоє синів.