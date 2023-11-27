Гумористка Клара Новікова у Москві заговорила українською: у пропагандистів "шкварчить"

Клара Новікова після повномасштабного вторгнення росії в Україну мовчала про війну

Поки гуморист Максим Галкін співав українських пісень у Польщі, про російську гумористку Клару Новікову не було нічого чути. Аж раптом Новікова, яка родом з Києва, дала перший за тривалий час відсутності сольний концерт у Москві.

Цього разу не обійшлося без скандалу, пишуть російські ЗМІ. Знаменитість згадала про своє дитинство у столиці України, а під час розмови часто спілкувалася українською, а вишенькою на торті був момент, коли на величезному екрані за артисткою з'явилося зображення синьо-жовтого прапора.

Звісно, що це спровокувало новину у колах пропагандистів, що, мовляв, Новікова "підтримала" Україну. Проте сама гумористка оперативно знайшла слова виправдання за демонстрацію синьо-жовтої символіки під час свого виступу. Вона сказала, що "нічого не знала".

Новікова завжди відкрито говорила про свою любов до столиці України, але після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка просто мовчала, як і багато інших зірок. Знаменитість відвідувала окупований Крим, за що була внесена до бази "Миротворець", а також вона заявляла, що "Україна та росія – один народ, адже мова теж одна".

Тепер на своєму сольному концерті у Москві колишня киянка почала раптово переходити на рідну мову.

Клара Новікова зробила вигляд, що "нічого не знала"

"Я киянка. Я виросла і закінчила 145-ту математичну республіканську школу в Києві… Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!" – пошилили пропагандисти деякі фрагменти монологу Новікової.

Ті ж джерела пишуть, що за спиною гумористки показували світлини київських вулиць, а в якийсь момент на екрані показали жовто-блакитний стяг.

Z-патріоти через цю ситуацію почали "рвати рубаху" на грудях та висловлювати бажання "розібратися" зі знаменитістю. Проте сама Новікова швидко зробила вигляд, що нічого не бачила і не знала про проукраїнський супровід своєї розмови.

Клара Новікова наголосила: "Ніхто нічого не робив зі злим наміром. Там були світлини моєї улюбленої вулиці в Києві! Я розповідала якісь історії з дитинства, з молодості. Я жила в Києві, закінчила там школу, вступила до училища. Там поховані батьки, у паспорті у мене написано, місце народження – Київ. Там живуть мої подруги! Я не можу зректися свого дитинства. У мене був чудовий концерт! Якби ви знали, як зал реготав, сміявся. До мене підходили люди, казали, що вони теж з України. Тут багато людей живе, які народилися, як і я, там. При цьому я вже тут, у Москві, стільки років живу – 50! Я дуже вдячна росії й тому, що я реалізувалася тут".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Галкін показав їх із Пугачовою дітей, які сиділи у бомбосховищі в Ізраїлі. Як виявилось, діти й самі артисти ховалися у підвалі під час обстрілу.