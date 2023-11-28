Софія Ротару "дала відкоша" російським товстосумам перед новорічними корпоративами

Ротару відмовляється виступати перед росіянами на новорічно-різдвяні свята

Постать народної артистки України Софії Ротару викликає різні емоції у росіян: "Ветерани росії" писали вже донос на артистку, але зірка такого масштабу є знаковою, тому у росії часто сподіваються на її візит, а особливо перед новорічними святами. Раніше Софія Ротару була частою гостею в Москві, але після повномасштабного вторгнення знаменитість спочатку мовчала, а згодом підтримала українців.

Співачка регулярно засуджувала звірства російських окупантів на своїй сторінці в Instagram, проте відверто не говорила про путінську кровожерливість. Z-патріоти все ще сподіваються, що їм вдасться зацікавити виконавицю "Хуторянки", а дехто задля реклами ще й вигадує різноманітні нісенітниці.

Зокрема нещодавно путіністка Надія Бабкіна розповідала на пропагандистських каналах, що Софія Ротару мала приїхати до Москви, щоб, мовляв, виконати разом із нею "Червону Руту".

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що російські організатори концертів напередодні новорічних свят дуже оживилися. Як відомо, російські олігархи готові добре потрясти свої кишені в надії, що Софія Михайлівна стане окрасою новорічного корпоративу або ж чергового "голубого огонька".

Артистка мешкає в Італії

"Багато замовників хотіли б бачити співачку на новорічних вечірках. Прокатники розуміють, що через ситуацію, яка склалася, виступ Ротару неможливий, тому пропонуємо замінити її на іншу співачку. Особисто я на Софію Михайлівну навіть не виходив, бо все розумію", – прокоментував один з організаторів виступів, який усвідомлює, що Ротару підтримує Україну, тому розмінюватись за рублі не буде.

Це не перший випадок, коли Ротару відмовляється виступати перед росіянами після повномасштабного вторгнення. Варто нагадати, що артистці пропонували 100 тисяч євро за виступ перед російськими багатіями в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Ротару та інші українські зірки привітали українців із Днем Незалежності. До привітань долучилися голлівудські знаменитості.