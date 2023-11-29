Кухар Ектор Хіменес-Браво пригадав, як уламки "шахеда" пошкодили його дім (фото)

До квартири знаменитості потрапив уламок іранського дрона

Нещодавно ми писали про приємне — борщі та інші цікаві рецепти талановитого кухаря Євгена Клопотенка, а нині нагадаємо про неприємність, яка трапилася зі знаменитим шеф-кухарем та ресторатором із Колумбії Ектором Хіменес-Браво, який тривалий час мешкає та креативить в Україні.

Знаменитий кулінар уперше розповів на сторінці в Instagram, як його квартиру пошкодили окупанти, та показав світлини. Житло знаменитості постраждало внаслідок масованої ворожої атаки "Шахедами" уночі 25 листопада.

На кадрах видно, що уламок іранського дрона-камікадзе пошкодив вікно у його спальні. "Мій дім тоді трясся від звуків вибухів, одна з частинок дрона влучила у вікно. То був просто жах, не лише для всього Києва, а для всієї області, для всієї України", – пригадав знаменитий кулінар.

Уламки дрона пошкодили вікно

Ектор уточнив, що розуміє, що його випадок – це лише квіточки. Зокрема, тієї ночі в Солом'янському районі добряче постраждав дитячий садочок.

Шеф-кухар зізнався, що ця ситуація його неабияк налякала.

Дім знаменитості не сильно постраждав

"Усвідомлення того, що частинка дрона потрапила у твою спальню… Жах", – прокоментував Ектор.

Зірковий кухар також нагадав українцям, що про війну аж ніяк забувати не можна.

"Я розумію, що це дрібниці", - написав кухар

Він наголосив, що багато людей забули, що військові дії тривають. А відповідно – потрібно допомагати одне одному, донатити на ЗСУ, допомагати поліцейським, сусідам та друзям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що артист Віталій Козловський мало не загинув на фронті. Згодом співак написав пісню про пережите.