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Кухар Ектор Хіменес-Браво пригадав, як уламки "шахеда" пошкодили його дім (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Колумбійський кулінар давно живе в Україні Новина оновлена 29 листопада 2023, 11:41
Колумбійський кулінар давно живе в Україні. Фото instagram.com /hectorjimenezbravo/

До квартири знаменитості потрапив уламок іранського дрона

Нещодавно ми писали про приємне — борщі та інші цікаві рецепти талановитого кухаря Євгена Клопотенка, а нині нагадаємо про неприємність, яка трапилася зі знаменитим шеф-кухарем та ресторатором із Колумбії Ектором Хіменес-Браво, який тривалий час мешкає та креативить в Україні.

Знаменитий кулінар уперше розповів на сторінці в Instagram, як його квартиру пошкодили окупанти, та показав світлини. Житло знаменитості постраждало внаслідок масованої ворожої атаки "Шахедами" уночі 25 листопада.

На кадрах видно, що уламок іранського дрона-камікадзе пошкодив вікно у його спальні. "Мій дім тоді трясся від звуків вибухів, одна з частинок дрона влучила у вікно. То був просто жах, не лише для всього Києва, а для всієї області, для всієї України", – пригадав знаменитий кулінар.

Уламки дрона пошкодили вікно

Ектор уточнив, що розуміє, що його випадок – це лише квіточки. Зокрема, тієї ночі в Солом'янському районі добряче постраждав дитячий садочок.

Шеф-кухар зізнався, що ця ситуація його неабияк налякала.

Дім знаменитості не сильно постраждав

"Усвідомлення того, що частинка дрона потрапила у твою спальню… Жах", – прокоментував Ектор.

Зірковий кухар також нагадав українцям, що про війну аж ніяк забувати не можна.

"Я розумію, що це дрібниці", - написав кухар

Він наголосив, що багато людей забули, що військові дії тривають. А відповідно – потрібно допомагати одне одному, донатити на ЗСУ, допомагати поліцейським, сусідам та друзям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що артист Віталій Козловський мало не загинув на фронті. Згодом співак написав пісню про пережите.

Теги:
#Київ #Війна #Знаменитість #Дрон