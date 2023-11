Найпопулярніші пісні в Україні у 2023: Spotify та Apple Music підсумували

Розповідаємо, які пісні стали найпопулярнішими в Україні у 2023-му році

Sposify та Apple Music по традиції підсумували, які пісні стали найпопулярнішими в Україні в 2023-му році. В український топ цьогоріч не увійшли російські виконавці, які часто займали перші місця. Однак, представники країни-агресорки все ж зустрічаються у топ-100. Раніше ми розповідали, хто став переможцем премії Billboard Music Awards.

Перші місця в рейтингу займають українські та західні виконавці. Однак, на 22-му місці пісня "Где прошла ты", що виконують російські репери Кравц та Гіо ПіКа. 28-місце зайняв трек "За деньги да" Instasamka. На zn.ua поділилися рейтингом.

Які пісні стали найпопулярнішими в Україні у 2023-му (Apple Music)

Перше місце займає Майлі Сайрус зі своєю композицією Flowers. Друге — "Буревіями" SHUMEI та Злати Огневич. На третьому місці — "Погляд" YAKTAK (feat. Sobol).

Четверте місце своєю чергою зайняла пісня "Щоб не було" DOROFEEVA, а на п’ятому розмістився Parfeniuk зі своїм треком "Провела екскурсію".

Які пісні стали найпопулярнішими в Україні у 2023-му (Spotify)

Найпопулярнішою українською піснею сервіс визначив "Силуети", що виконує SadSvit (feat. "Структура Щастя"). Друге місце зайняв YAKTAK (feat. Sobol) і його пісня "Погляд", а третє — "Додому" Wellboy. "Чути гімн" SKOFKA та "Щоб не було" DOROFEEVA розмістилися у першій п’ятірці.

Найпопулярнішою піснею у світі за версією Spotify став трек Flowers Майлі Сайрус. Композицію прослухали 16 мільярдів разів. У першу п’ятірку увійшли Kill Bill від SZA, As It Was Гаррі Стайлса, Seven співака з Південної Кореї Чон Чонгука (feat. Latto) та Ella Baila Sola Еслабон Армадо та Песо Плума.

Раніше "Телеграф" розповідав про музичні прем'єри листопада. Ми поділилися треками, які точно варті вашої уваги.