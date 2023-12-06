Знаменитості емоційно привітали українських воїнів з Днем ЗСУ (фото)

Соцмережі переповнені вітаннями для українських захисників, до яких сьогодні прикута вся увага

Сьогодні, 6 грудня, не лише свято Миколая, українці також відзначають День Збройних сил України. Соцмережі переповнені вітаннями для українських захисників, до яких прикутий погляд чи не кожного українця.

Зірки також не обійшли увагою цей день та емоційно звернулися до наших воїнів з теплими побажаннями. "Телеграф" зібрав яскраві привітання.

Знаменитості подякували ЗСУ за можливість жити і творити у неспокійний історичний час. Усі в унісон говорять про довгоочікувану перемогу, мирне небо та про те, як важливо, щоб кожний воїн повернувся додому до своїх рідних живим.

Слава Дьомін

"З Днем Збройних сил України. Хлопці і дівчата, дякую вам за можливість працювати і дарувати слухачам і глядачам позитив. Дуже ціню, коли до нас в ефір телефонують хлопці з фронту і кажуть, що слухають нас. Мій брат зараз також в ЗСУ і неодноразово потрапляв під обстріли. Найважче, коли він довго не відповідає на повідомлення. Нехай мами, дружини, дівчата, хлопці і чоловіки дочекаються своїх синів, чоловіків, дівчат чи дружин. А діти — тат і мам! Слава українським захисникам", — зазначив шоумен.

Слава Дьомін згадав про брата-військового

Гурт "Антитіла"

"З Днем Збройних сил України! Віримо. Підтримуємо та допомагаємо. Так переможемо! Пам'ятаємо кожного і кожну, хто пішов на щиті у цій боротьбі", — йдеться в повідомленні колективу.

"Підтримуємо та допомагаємо", - написали хлопці

Тарас Цимбалюк

"Ніколи не думав, що будуть свята вагоміші за Новий рік чи Різдво…З Днем Збройних сил України! Низький уклін! Слава Героям!" – написав актор.

Актор наголосив, що в умовах війни День ЗСУ - найголовніший

Лілія Ребрик

"У військові свята завжди хочеться дякувати — знову і знову. За те, що працюю, живу, просто за те, що жива! Що ношу під серцем дитину. Що вірю і що віра моя у вас незламна! Дякую кожному і кожній — на нулі, в холодному шанці, по вінця у багнюці. Без рідних поруч у свята і сірі будні, без зв'язку, за мить від небезпеки. З єдиною силою і вірою у перемогу! Дякую кожному, хто охороняє наш сон. Хто ловить у небі смертельне вороже залізяччя. Кожному, хто заради — мене, тебе, вас, нас, своєї країни — віддав себе. Дякую, що не боюся. Бо за моєю спиною найміцніша, найрозумніша і найкрасивіша армія світу. Завжди і навіки дякую людині у пікселі. Повертайтесь живими!" – написала ведуча.

"Дякую, що не боюся", - написала телеведуча

Дар'я Петрожицька

"Безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям! Кожен день! Кожну хвилину! Кожну секунду! Навіки! Слава ЗСУ! Слава Героям!" – зазначила акторка.

"Я вірю в ЗСУ", - каже Дар'я

Ірина Горова

"651 день війни. Ми стоїмо і наступаємо завдяки сміливості, рішучості та самовідданості наших воїнів — захисників та захисниць. Ми більше не живемо надією, що завтра все скінчиться — ми зріло готові боротися стільки, скільки буде потрібно, допомагаючи і підтримуючи армію та країну! Дякую ЗСУ. Слава та пошана нашим воїнам!" – написала продюсерка.

Горова закликала не зупинятися в бажанні допомагати ЗСУ

Софія Ротару

Виконавиця, як завжди, не оминула увагою важливе українське свято. Артистка опублікувала в Instagram картинку, на якій зображений Святий Миколай, якому дякують за дива, та український захисник, якому дякують за свята.

Софія Ротару розмістила промовисту ілюстрацію

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський та Залужний привітали ЗСУ зі святом. До них долучилися інші представники військово-політичного керівництва України.