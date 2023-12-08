Легендарний Шон Пенн блискуче зіграв в українському фільмі (фото)

Шон Пенн перевтілився в одного з героїв новели "Орел"

Відомий актор та режисер Шон Пенн, який готує стрічку про загиблого українського пілота, зіграв в фільмі "Війна очима тварин", в основі якого - реальні події. Зйомки за участю Шона відбулися на студії Evergreen у Лос-Анджелесі.

Знаменитість перевтілився в роль саунд-продюсера у фінальній новелі "Орел", пише видання Deadline. А загалом кіноальманах матиме 9 частин.

Фінальна новела розповідає про Чорнобильський заповідник на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У процесі роботи

Сюжет фільму полягає в тому, що звукооператор вирушає до заповідника, аби записати голоси рідкісних птахів. Але плани головного героя можуть зірватися через війну.

Тарілка зі зйомок новели

Автор сценарію Мирослав Слабошпицький розповів про роботу зі світовою знаменитістю. Він не приховував, що співпраця з Пенном є "святом чистої творчості". Слабошпицький акцентував, що творити разом із легендою світового кінематографа – дуже хвилююче.

"Я був абсолютно вражений його професіоналізмом та відданістю. Зустріч із таким актором на знімальному майданчику – абсолютне щастя для режисера і справжнє свято чистої творчості", — сказав Слабошпицький.

Пенн у кадрі

Друга частина зйомок відбудеться у січні-лютому наступного року. Фінальною частиною роботи займатимуться на території одного з українських заповідників, який намагалися знищити російські окупанти.

"Ми намагалися максимально сконцентрувати меседж, який прагнемо передати світові. Довкілля більше не має бути мовчазною жертвою війни. І якщо ми разом не зупинимо зла, з яким Україна б'ється щодня, екологічна катастрофа загрожує всьому світу", — висловився генеральний продюсер стрічки Олег Кохан.

Зйомками "Війни очима тварин" займається українська кінокомпанія Sota Cinema Group. Автори фільми нагадують світові, що війна – це виклик не лише для людей, а й для тварин. А екологічні катастрофи не мають кордонів.

Раніше "Телеграф" писав, як Шон Пенн висловився про війну росії в Україні. Американська зірка вважає путіна пустою особистістю.