Потягнули ноутбук: відомого репера Олександра Ярмака обікрали в потязі

Репера обчистили шахраї в потязі

Чимало українських зірок служать на фронті та розповідають про війну з передової. Серед них — український виконавець Олександр Ярмак, який після лютого 2022 року долучився до лав ЗСУ, а нещодавно чоловік потрапив у неприємну ситуацію — його обікрали в потязі.

Про це Ярмак розповів у ексклюзивному коментарі РБК-Україна, а також написав на своїй сторінці в Instagram. Репер уточнив, що він повертався з відпустки після ротації в потязі, де на нього чекав неприємний сюрприз.

Воїн Олександр Ярмак

Вночі шахраї проникли в купе та збагатилися рюкзаком з ноутбуком та екшн камерою Go Pro.

"Самі речі особливої цінності не мають, але на носіях були унікальні кадри різних бойових дій, наприклад, в ніч підриву ворогом Каховської ГЕС або штурмів лівого берегу нашими силами", — наголосив Олександр.

Ярмак мав важливу інформацію про війну на носіях

За словами військового, у сусідньому вагоні злодії "вполювали" рюкзак у іноземця з цінною інформацією.

Артист підкреслив, що усе це дикунство демонструє те, що нам до цивілізованого світу дуже далеко. Олександрові сумно, бо багато кореспондентів та волонтерів з інших країн допомагають нам боротися в ворогом, але такі казуси демонструють, що ми досі є країною третього світу.

"Порада для військових, всю інформацію, записану на девайси, зливайте на якийсь захищений гаджет", — резюмував воїн.

Раніше "Телеграф" писав, що співак Віталій Козловський ділився емоціями з фронту. Артист написав пісню про пережите на війні.