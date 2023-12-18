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Фронтмен гурту "Антитіла" розповів, чи повернеться на фронт

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Тарас Тополя добровільно не має бажання повертатися на війну Новина оновлена 18 грудня 2023, 20:26
Тарас Тополя добровільно не має бажання повертатися на війну. Фото facebook.com/antytilaofficial

Тарас Тополя є батьком трьох малолітніх дітей, відповідно він має право на відстрочку від мобілізації

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який возз'єднався із сім'єю через півтора роки війни, перебуває в резерві. Артист акцентує увагу на тому, що мобілізація – це важливо, проте повертатися на фронт не дуже хоче.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова" чоловік поділився, за яких умов таке може трапитися. Тарас Тополя готовий воювати, якщо в цьому буде нагальна потреба.

"Якщо командир бригади, або той самий Валерій Залужний скаже: "Все хлопці, годі, назад"", — уточнив Тополя.

Тарас Тополя
Тополя у військовій формі

Прокоментував артист і загальну ситуацію з мобілізацією в Україні.

"Маємо такий парадокс, що суспільство хоче перемоги, контрнаступу і повернення окупованих територій, але не до кінця розуміє, які ресурси для цього необхідні. А ресурси необхідні людські в першу чергу. Це чиїсь сини, брати, чоловіки, які мають йти воювати. Брати участь у штурмових операціях, наступі, отримувати поранення, гинути. Це війна", — вважає Тополя.

Тополя акцентував увагу на тому, що українській армії потрібні нові бригади, а це все людський ресурс.

"Не секрет, що того ресурсу і запалу добровольців, до яких гурт "Антитіла" зокрема себе відносив, вже майже немає. А резерви треба десь брати. А де їх брати? Яким чином армія може виграти війну, якщо в неї не хочуть іти?" — додав Тополя.

Він наголосив, що спортзали забиті хлопцями, які проходять реабілітацію. Вони втратили здоров’я, але повернулися живими.

"Але якщо спортзали забиті здоровими чоловіками, які не горять бажанням йти і робити так, щоб цей спортзал і надалі залишався українським, напевно, вони мають розуміти, що держава рано чи пізно за ними прийде", — переконаний фронтмен гурту.

Раніше "Телеграф" писав, що співак Віталій Козловський розповів, де тепер служить. Артиста з Донбасу перевели до однієї з частин Києва.

Теги:
#Мобілізація #Тарас Тополя #ЗСУ #Група Антитіла