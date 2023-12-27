Відомий шоумен та воїн ЗСУ Даніель Салем вразив патріотичним татуюванням (фото)

Даніель Салем відчуває себе українцем та всіляко це підкреслює

Телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем набив собі новеньке татуювання та похвалився результатом. На спині знаменитості тепер — український орнамент.

Салем на сторінці в Instagram також пояснив, чому обрав саме таке татуювання. Чоловік підкреслив, що в його "жилах тече українська ДНК".

Знаменитість хотів зафіксувати свою ментальність на тілі. Тату-майстер оцінив ідею Салема та залюбки погодився її втілити.

Даніель Салем заради краси витримав всі "тортури"

"Зробив собі подарунок на Різдво! У моїх жилах тече українська ДНК. Коли я прийшов з цією ідеєю до хлопців зі студії, їм сподобався задум тату, і вони одразу взялися за роботу!" – поділився Салем.

Український орнамент

Даніель Салем оприлюднив відео, де показав сам процес роботи над тату. Чоловік уточнив, що йому було боляче лише сорок хвилин, коли набивали малюнок на ребрах. Решту часу він насолоджувався процесом.

"Сеанс тривав шість годин, з них боляче було хвилин сорок, нарізка саме з цього часу, коли майстер працював в районі ребер та лопатки, весь інший час було дуже весело та душевно", — підкреслив воїн.

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