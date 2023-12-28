"Моя родина з міста Овруч": режисер "Останнього з могікан" зізнався, що має українське коріння

Чотириразовий номінант на премію "Оскар" підкреслив, що вся його родина походить з міста Овруч Житомирської області

Режисерів, які здобули світове визнання, магнітом вабить Україна та ті історичні події, які відбуваються в нашій державі. Нещодавно американський режисер Майкл Манн, завдяки якому постали кінокартини "Сутичка", "Алі", "Поліція Маямі", "Останній з могікан", розповів, що ретельно вивчає своє родинне дерево та має українське коріння, чим дуже пишається.

Пращури Майкла виїхали з України ще в першій половині ХХ століття. В інтервʼю українському The Village режисер розповів, що дуже вболіває за Україну та українців, які постраждали від дій агресивного сусіда.

Режисер уточнив, що цінує кіномистецтво, яке пов'язане з нашою державою. Так, нещодавно Манн переглянув документальний фільм Шона Пенна "Суперсила", який справив неабияке враження.

Майкл Манн поділився інформацією, що вся його родина походить з міста Овруч Житомирської області. "Уся моя родина походить із міста Овруч. Коли мій дідусь залишив Україну й вирушив до США, дві його сестри емігрували в Аргентину разом із дідусем і бабусею Гектора Бабенка (аргентинсько-бразильського режисера українського походження). Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію… Тож дійсно, щось є таке в Україні, що сприяє народженню режисерів", – акцентував увагу Манн.

Трейлер фільму "Феррарі"

Додамо, що сьогодні, 28 грудня, вийшла нова стрічка Майкла Манна — "Феррарі", над яким режисер працював чверть століття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарний Шон Пенн зіграв в українському фільмі. Він перевтілився в одного з героїв новели "Орел".