Куди зникла суддя шоу "Україна має талант" Слава Фролова: чим займається та що каже про війну

Проєкт ART-Пікнік 2023, організатором якого є Фролова, цього року відбувався у Кракові

Судді популярних українських шоу, які часто фігурували на українських телеекранах, наразі наче розчинилися у просторі. Зокрема Серьога втік до Білорусі, Йолка живе та працює в Росії, зберігаючи мовчанку про повномасштабне вторгнення.

Ще одна українська ведуча та режисерка Слава Фролова, яка була суддею шоу "Україна має талант", також не балує нас своєю присутністю. "Телеграф" зібрав інформацію про зіркову телеведучу та поцікавився, що вона думає про війну.

Слава Фролова — одеситка, яка з дитинства захоплювалася мистецтвом. Навчалася майбутня зірка в художньому коледжі в Одесі, згодом працювала на радіо.

Слава покинула Одесу, бо прагнула підкорити Київ та реалізуватися масштабніше. Ведуча одразу почала працювати режисеркою одного зі столичних телеканалів. Також вона здобувала профільну освіту на факультеті режисера телебачення і кіно.

В Києві професійне життя Слави було доволі різноманітним: артдиректорка у нічних клубах, ведуча ранкових шоу, робота на музичних телеканалах, авторка рубрики в журналі, вона навіть відкрила івент-агенство.

Слава Фролова у компанії Ігоря Кондратюка

Шоу "Україна має талант", суддею якого вона стала 2009 року, розкрило Фролову з іншого боку. Знаменитість полюбили за привітну поведінку та м’яку вдачу.

Фролова з котом

На шоу зірка пропрацювала аж до 2017 року, за цей час вийшло дев'ять сезонів проєкту. З відновленням програми Славу замінили на Ксенію Мішину. Такі метаморфози глядачі не оцінили.

Позиція щодо війни

З перших днів повномасштабного вторгнення Слава Фролова розповідає про злочини російських окупантів на своїй Instagram-cторінці. Жінка постійно закликає допомагати українським військовим.

Також знаменитість організовує лекції на мистецькі теми та бере участь в онлайн-інтенсивах для вчителів.

Особисті світлини Слава показує рідко. Цілком можливо, що жінка зараз перебуває за межами України. Зауважимо, що її проєкт ART-Пікнік 2023 цього року відбувався у Кракові.

Раніше "Телеграф" писав, куди зник телеведучий Андрій Доманський, який раніше працював на "Інтері". Він був відомий своїми скандальними заявами на концерті до 9 травня та участю у багатьох проєктах.