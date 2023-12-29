"Терористам нас не зламати": українські зірки емоційно відреагували на потужний обстріл 29 грудня (фото)

Зірки висловили свій біль та співчуття усім постраждалим від ракетної атаки 29 грудня

Напередодні Нового року російські терористи не мають спокою та продовжують тероризувати нашу країну, знищуючи інфраструктуру міст, вбиваючи людей та несучи абсолютне зло. Так, вночі 29 грудня окупанти завдали ударів крилатими та балістичним ракетами, а також ракетами "Кинжал", запустивши близько 110 штук на територію України.

Українські зірки емоційно відреагували на обстріл країни-терористки, через який постраждали люди в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові. "Телеграф" зібрав реакції знаменитостей, які не мовчать про справжню катастрофу в Україні.

Андрій Бєдняков

Український ведучий на сторінці в Instagram влучно висловився, звернувшись до французького імператора Наполеона, мовляв, чому він не спалив Москву.

Бєдняков згадав про Наполеона

Бєдняков розмістив промовисту світлину

Ольга Сумська

Акторка поділилася кадрами українських міст, які понівечила країна-агресорка.

Ольга Сумська показала пошматовані міста

Леся Нікітюк

Телеведуча розмістила фото, де вона з домашнім улюбленцем перебуває в укритті.

Леся Нікітюк в укритті

Анатолій Анатоліч

Шоумен влучно написав: "Терористам нас не зламати" та закликав триматися разом.

"Терористам нас нем зламати", - наголосив шоумен

Григорій та Христина Решетніки

Знаменитості висловили щирі співчуття всім постраждалим та звернулися до цивілізованого світу.

"Тримаймося, українці", - наголосили знаменитості

Ілона Гвоздьова

Танцівниця Ілона розмістила кадри руйнувань з українських міст. "Настрій зранку такий, що хочеться побачити як палають болота і здригаються сусіди", — написала вона.

Знаменитість закликала донатити ЗСУ

Alyona Alyona

Cпівачка розмістила промовистий відеоряд, де видно страхіття, яке пережили українці цієї ночі.

Жахливі кадри руйнувань

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни пробили дно реакцією з приводу ранкового обстрілу України. Основний меседж — роботу армії РФ оцінили високо та бажають Україні ще більше страждань та смертей.